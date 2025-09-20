'एमपी लव जिहाद का हॉट स्पॉट...', गरबा को लेकर क्या बोली गुजरात की हिंदुवादी नेत्री? जानिए कौन हैं काजल हिंदुस्तानी

Who is Kajal Hindustani: उज्जैन में एक विश्व हिंदू परिषद की मातृ शक्ति दुर्गावाहिनी संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इस दौरान गुजरात की हिंदुवादी नेत्री काजल हिंदुस्तानी ने भी महिलाओं को संबोधित किया. इस दैरान उन्होंने हिंदुत्व को लेकर अपने विचार रखे. उन्होंने ज्यादातर सामाजिक मुद्दों पर जनता का ध्यान खींचा. इतना ही नहीं उन्होंने लव जिहाद को लेकर भी काफी गुस्से में नजर आईं.

इस दौरान काजल हिंदुस्तानी ने कहा कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है. इंदौर, भोपाल समेत अन्य जिलों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि लव जिहाद से खतरा बताते हुए धर्म और संस्कृति की रक्षा पर जोर दिया. वहीं काजल हिंदुस्तानी ने नवरात्रि में होने वाले गरबा में लड़कियों के बैकलेस और डीप-नेक चोली पहनकर आने को लेकर भी आपत्ति जताई है.

नवरात्रि आयोजकों से खास अपील

वहीं काजल हिंदुस्तानी नवरात्रि आयोजकों से अपील करते हुए कहा कि कहा कि गरबा पंडालों में जिहादी अपनी पहचान बदलकर घुसते हैं और भोली-भाली लड़कियों को फंसाते हैं. उन्होंने सभी गरबा पंडाल संचालकों से कहा, "हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने पंडालों के बाहर बड़े-बड़े बोर्ड लगाओ कि ''असुरों का प्रवेश निषेध है''. इतना ही नहीं, उन्होंने जिहादी टेंट वालों और बाउंसरों के प्रवेश पर भी रोक लगाने की मांग की.

अधर्मियों का नाश करना जरूरी

काजल हिंदुस्तानी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी खास जिम्मेदारी सौंपी. उन्होंने कहा कि पंडालों के बाहर बजरंग दल के भाई मौजूद रहेंगे. "ये चेहरा देखकर पहचान जाते हैं कि अब्दुल कौन है और आफताब कौन है". काजल ने यह भी सुझाया कि संदिग्ध लड़कों के मोबाइल फोन और ट्रूकॉलर की जांच की जाए, ताकि उनकी असली पहचान सामने आ सके. उन्होंने कहा कि "जब राम जी ने अधर्म का नाश किया था, तभी राम राज्य आया था." काजल का कहना है कि भारत को फिर से राम राज्य बनाने के लिए ''नरभक्षी और लव पिशाची'' जैसे अधर्मियों का नाश करना जरूरी है.

Kajal Hindustani कौन हैं?

1. काजल हिंदुस्तानी, उद्यमी, सामाजिक कार्यकर्ता, शोध विश्लेषक, राष्ट्रवादी है. काजल हिंदुस्तानी के X अकाउंट पर 227.2K फोलोअर्स हैं.

2. काजल हिंदुस्तानी का पहले नाम काजल शिंगला था और वो खुद को 'गुजरात की शेरनी' कहती हैं. उनका कहना है कि वे सदा राष्ट्रवादी विचारों पर कायम रहती हैं और इसी के कारण उन्होंने अपना एक्स अकाउंट भी काजल जयहिंद के नाम से बनाया है.

3. काजल कई टीवी डिबेट्स और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में नियमित रूप से हिस्सा लेती दिखाई देती हैं.

4. 2023 में काजल हिंदुस्तानी सोमनाथ जिले में रामनवमी के दौरान चर्चा में आई थीं. दरअसल, काजल हिंदुस्तानी पर रामनवमी के दिन भड़काऊ बयान का आरोप था. इस दौरान हिंसक झड़प भी हुई थी.

(रिपोर्टः अनिमेश सिंह/ उज्जैन)

