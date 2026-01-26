Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3087159
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

मोहन यादव ने शिप्रा के तट पर क्यों फहराया तिरंगा, बड़ी खास है वजह; CM ने खुद किया खुलासा

CM Mohan Yadav Hoists Flag in Ujjain: गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इतिहास रचते हुए उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. आखिर सीएम मोहन यादव ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे क्या मकसद था?

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Jan 26, 2026, 05:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोहन यादव ने शिप्रा के तट पर क्यों फहराया तिरंगा, बड़ी खास है वजह; CM ने खुद किया खुलासा

CM Mohan Yadav Ujjain: उत्साह और उमंग के साथ पूरे देश में सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया. इस दौरान पूरे देश में अलग-अलग जगहों पर तिरंगा फहराया गया. इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इतिहास रचते हुए उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. सीएम ने उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर कार्तिक मेला मैदान में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली. अब तक के इतिहास में यह पहला मौका था, जब गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने क्षिप्रा नदी के तट पर तिरंगा फहराया हो. आखिर सीएम मोहन यादव ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे क्या मकसद था?

मोहन यादव ने शिप्रा के तट पर क्यों फहराया तिरंगा?

सीएम डॉ. मोहन यादव ने शिप्रा नदी के तट पर तिरंगा फरहाने के बाद भारत माता की आजादी के लिए हंसते-हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके साथ ही उन्होंने उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2028 में सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में होना है. इस भव्य-दिव्य आयोजन के उपलक्ष्य में ही गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम पावन पुनीत शिप्रा के किनारे आयोजित किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- गणतंत्र दिवस पर मोहन यादव ने रच दिया इतिहास, शिप्रा के तट पर पहली बार किसी CM ने फहराया तिरंगा

व्यवस्थित योजना बना आगे बढ़ रहे: CM मोहन यादव

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, 'हमारी सरकार सांस्कृतिक उत्थान के लिए भी काम कर रही है. विकास के लिए भी काम कर रही है और लगातार बहुआयामी तरीके से जब हम आगे काम कर रहे हैं तो आज मां शिप्रा के आशीर्वाद से आजादी के बाद पहली बार 'सिंहस्थ' की पूर्व संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए 2028 का कुंभ दुनिया का सबसे अच्छा सिंहस्थ बने. इसीलिए, हमने यहां अपना झंडा वंदन का कार्यक्रम करके उस संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए आगे बढ़े हैं. जिसके लिए हम सभी प्रकार के जरूरी निर्माण कार्यों के लिए व्यवस्थित योजना बना करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि केवल सिंहस्थ नहीं, सिंहस्थ के अलावा भी हमारी राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन के प्रत्येक नगर को उसकी सारे संसाधनों के साथ पर्याप्त धनराशि देते हुए विकास के लिए नए प्रतिमान गढ़ने के लिए संकल्पबद्ध है.

ये भी पढ़ें- समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश, MP में 50 मेडिकल कॉलेज, भोपाल बनेगा स्पोर्ट्स हब... CM मोहन यादव के भाषण की 15 बड़ी बातें

जैसी आवश्यकता, पर्याप्त धनराशि: सीएम मोहन यादव

सीएम मोहन यादव ने आगे कहा, 'ऐसे में जब मैं सभी धर्मस्थान की बात करता हूं तो उज्जैन कैसे छूट सकता है? उज्जैन भी उसी श्रेणी में है. इसीलिए प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर धार्मिक पर्यटकों को या पर्यटन नगरी के आधार पर, जहां जिसकी जैसी आवश्यकता, पर्याप्त धनराशि हमारी सरकार के द्वारा दी जा चुकी है. इसीलिए, धीरे-धीरे करके एक-एक करके निर्माण कार्य अपने आकार-साकार लेने लगे हैं और अब हमको दिखाई दे रहा है कि हां, जब आज इतना निर्माण हुआ है, तो कल का इसका संकल्प, कल का ये निर्माण कार्य अपनी पूर्ति होने के बाद किस रूप से लाभान्वित करेगा.

15 स्थलों को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया...

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, 'इसीलिए, ग्वालियर का किला, बुरहानपुर के कुंडी भंडारा, चंबल की घाटी के पत्थर कला, मंडला के गोंड स्मारक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भोजपुर के भोजेश्वर महादेव के मंदिर सहित 15 स्थलों को अब तो यूनेस्को ने भी विश्व विरासत के रूप में हमारी इन सारी स्थानों को अपनी सूची में शामिल करते हुए विश्व को आह्वान किया है कि आइए मध्यप्रदेश से जुड़िए और मध्यप्रदेश की ऐसी गौरवशाली विरासतों के साथ जुड़कर के खुद भी गौरवान्वित होइए और अपनी मानव सभ्यता के उच्चतम मापदंडों पर गर्व करने का मौका मिले. मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं तो केवल धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास की बात नहीं, तीर्थयात्रियों की सभी प्रकार की सुविधाओं के विस्तार के लिए भी हमारी सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं. मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 19 करोड़ 91 लाख की राशि स्वीकृत की गई. मंदिर परिसरों में धर्मशालाओं के निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृतियां हमारे द्वारा प्रारंभ की गई हैं.'

TAGS

Mohan YadavUjjainRepublic Day

Trending news

Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने शिप्रा के तट पर क्यों फहराया तिरंगा, बड़ी खास है वजह
mp news
मिड-डे-मील में खाने के नाम पर बच्चों को पिला रहे पीला पानी, देखिए शर्मनाक तस्वीर
Mandsaur news Hindi
इस शख्स का नाम '26 जनवरी टेलर', नजर पढ़ते ही कन्फ्यूज हो जाता है लोगों का दिमाग
Mohan Yadav
MP में 50 मेडिकल कॉलेज, भोपाल स्पोर्ट्स हब... CM मोहन यादव के भाषण की 15 बड़ी बातें
Republic Day
गणतंत्र दिवस पर मिली 'आजादी' की सौगात, ग्वालियर सेंट्रल जेल से रिहा हुए 9 कैदी...
Korba News
देह व्यापार का अड्डा बना रिहायशी मकान! 5 युवतियां और 3 युवक संदिग्ध हालत में पकड़ाए
Korba News
अंतिम संस्कार में गया था परिवार, पीछे से रिटायर्ड ASI के घर हुई लाखों की चोरी...
gwalior news
ग्वालियर कोर्ट का बड़ा फैसला: दुष्कर्म के दोषी को मिली उम्रकैद की सजा, सिर्फ 8 महीने
Mohan Yadav
गणतंत्र दिवस पर मोहन यादव ने रचा इतिहास, शिप्रा तट पर पहली बार CM ने फहराया तिरंगा
Republic Day
छत्तीसगढ़ के 14 पुलिसकर्मी वीरता पदक-10 सराहनीय सेवा पदक से होंगे सम्मानित