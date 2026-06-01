खेत में बुलाकर शराब पिलाई, फिर पत्थर से बेरहमी से कुचला, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला

Ujjain News: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की उन्हेल तहसील के तहत आने वाले पिपलियाडाबी गांव में हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले को पुलिस ने महज 24 घंटों के भीतर सुलझा लिया है. यहां 30 मई की सुबह किसान भारत सिंह राजपूत का शव एक खेत में खून से लथपथ हालत में मिला था. शव पर सिर में गंभीर चोटों के निशान मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या की साज़िश रची थी.

अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई

यह पूरा मामला पिपलियाडाबी गांव का है. 30 मई की सुबह गांव में तब दहशत फैल गई, जब एक किसान भारत सिंह राजपूत का शव उसके खेत में पड़ा मिला. शव के पास खून बिखरा हुआ था और उसके सिर पर गहरे घाव थे. सूचना मिलते ही उन्हेल पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और अपराध स्थल का बारीकी से मुआयना किया. पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाना था कि हत्या किसने की थी और इसके पीछे क्या मकसद था. शुरुआत में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और यह मामला पूरी तरह से एक 'ब्लाइंड मर्डर' जैसा लग रहा था. हालांकि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों अपने मुखबिरों के नेटवर्क और गांव के भीतर की गई पूछताछ के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाया.

प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने रची पति की हत्या की साजिश

जांच के दौरान पुलिस को मृतक की पत्नी सोनकंवर और गांव के ही एक व्यक्ति जितेंद्र सिंह के बीच लंबे समय से चल रहे प्रेम-संबंध के बारे में पता चला. इसके चलते पुलिस का शक गहरा गया, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान जो कहानी सामने आई, उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया. पुलिस के अनुसार सोनकंवर और जितेंद्र सिंह एक-दूसरे से प्यार करते थे. उनके रिश्ते में भारत सिंह सबसे बड़ी रुकावट थे. इसके अलावा भारत सिंह अपनी खेती की जमीन बेचने की योजना बना रहा था. जिसका वे दोनों विरोध कर रहे थे. इसी बीच पति-पत्नी के बीच मनमुटाव भी बढ़ता जा रहा था. आखिरकार दोनों ने मिलकर भारत सिंह को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

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आरोपी पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार

योजना के अनुसार 29 मई की रात लगभग 10 बजे जितेंद्र सिंह भारत सिंह को शराब पिलाने के बहाने एक खेत में ले गया. वहां पहुंचकर दोनों ने शराब पी. तभी जितेंद्र ने खेत में पड़ा एक भारी पत्थर उठाकर उसके सिर पर बार-बार वार किया. भारत सिंह गंभीर चोटों के कारण वहीं मौके पर ही दम तोड़ दिया. हत्या के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया, ताकि यह घटना किसी दुर्घटना या किसी अज्ञात हमलावर द्वारा की गई हत्या जैसी लगे. हालांकि, आरोपी की यह चाल पुलिस की जांच के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई. सबूतों को आपस में जोड़कर पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया, और पूछताछ के दौरान पूरी साजिश का पर्दाफ़ाश हो गया. पुलिस ने हत्या में शामिल होने के आरोप में भारत सिंह की पत्नी सोनकंवर और उसके प्रेमी जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.

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