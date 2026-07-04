/इंस्टाग्राम पर तंत्र-मंत्र के नाम पर बिक रहे थे वन्यजीवों के अवशेष, 6 महीने में 3-4 करोड़ का लेनदेन उजागर,वन विभाग की कार्रवाई

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Occult Wildlife Parts Selling: उज्जैन में तंत्र-मंत्र और अंधविश्वास के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए संरक्षित वन्यजीवों के अवशेष बेचने का बड़ा मामला सामने आया है. जिला वन अधिकारी अनुराग तिवारी ने बताया कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) भोपाल से मिली सूचना के आधार पर वन विभाग ने जांच शुरू की. सूचना मिली थी कि एक महिला द्वारा संचालित इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ी थी, जहां वन्यजीवों के दांत, बाल और अन्य आर्टिफैक्ट बेचने की कोशिश की जा रही थी.
डीएफओ अनुराग तिवारी ने बताया कि जांच के दौरान वन विभाग की टीम ने ग्राहक बनकर (डिकॉय ऑपरेशन) महिला से संपर्क करने का प्रयास किया. इंस्टाग्राम पोस्ट में बार-बार उज्जैन का नाम इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए यह पता लगाने की कोशिश की गई कि उसका शहर से कोई संबंध है या नहीं. हालांकि जांच में महिला का उज्जैन से कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिला. बैंक खातों की केवाईसी जांच में उसका पता दिल्ली का सामने आया. इसके बाद पूरे मामले की जानकारी और दस्तावेज वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, भोपाल को भेज दिए गए हैं, जहां से आगे की जांच दिल्ली में की जाएगी.
डीएफओ ने बताया कि जांच के दौरान महिला के बैंक खाते में पिछले छह महीनों में करीब 3 से 4 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला. यह रकम छोटे-छोटे ट्रांजैक्शनों के जरिए जमा हुई थी, जिससे बड़े स्तर पर कारोबार होने की आशंका जताई जा रही है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि महिला लोगों को यह कहकर वन्यजीवों के अवशेष बेचती थी कि इन्हें रखने या इस्तेमाल करने से आर्थिक लाभ होगा, तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त होंगी और जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाएंगी.
इसी तरह के भ्रामक दावों और अंधविश्वास का सहारा लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा था. वन विभाग का कहना है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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