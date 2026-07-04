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इंस्टाग्राम पर तंत्र-मंत्र के नाम पर बिक रहे थे वन्यजीवों के अवशेष, 6 महीने में 3-4 करोड़ का लेनदेन उजागर,वन विभाग की कार्रवाई

Occult Wildlife Parts Selling: सोशल मीडिया के जरिए तंत्र-मंत्र के नाम पर संरक्षित वन्यजीवों के अवशेष बेचने का मामला सामने आया है. WCCB की सूचना पर वन विभाग ने जांच शुरू की, जिसमें एक महिला के इंस्टाग्राम अकाउंट से वन्यजीवों के दांत, बाल और अन्य अवशेष बेचने की कोशिश का खुलासा हुआ.

Written ByAnimesh Singh
Published: Jul 04, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:56 AM IST
इंस्टाग्राम पर तंत्र-मंत्र के नाम पर बिक रहे थे वन्यजीवों के अवशेष, 6 महीने में 3-4 करोड़ का लेनदेन उजागर,वन विभाग की कार्रवाई
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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