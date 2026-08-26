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बाबा महाकाल की कृपा से भव्य और दिव्य होगा सिंहस्थ-2028 आयोजन, CM मोहन यादव ने दिए खास निर्देश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 25 अगस्त को उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल के दायित्व ग्रहण समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से सिंहस्थ-2028 महापर्व का आयोजन भव्य, दिव्य, अद्भुत और अलौकिक होगा.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 26, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:36 AM IST
बाबा महाकाल की कृपा से भव्य और दिव्य होगा सिंहस्थ-2028 आयोजन, CM मोहन यादव ने दिए खास निर्देश

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