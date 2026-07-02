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उज्जैन में हैवानियत की हदें पार, महिला के बाल काटे, जूतों की माला पहनाकर अर्धनग्न अवस्था में गांव में घुमाया

Ujjain Crime News: मध्य प्रदेश के उज्जैन से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां संपत्ति विवाद के चलते 40 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार किया गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मामले में अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 02, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:19 PM IST
उज्जैन में हैवानियत की हदें पार, महिला के बाल काटे, जूतों की माला पहनाकर अर्धनग्न अवस्था में गांव में घुमाया
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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