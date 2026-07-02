/उज्जैन में हैवानियत की हदें पार, महिला के बाल काटे, जूतों की माला पहनाकर अर्धनग्न अवस्था में गांव में घुमाया

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Ujjain News: महाकाल नगरी कहे जाने वाले उज्जैन के महिदपुर के झारड़ा थाना इलाके में एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां जमीन और पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने पर एक 40 वर्षीय महिला के साथ उसके ही ससुराल पक्ष के लोगों ने हैवानियत की है. आरोप है कि महिला के बाल काट दिए गए, उसकी लज्जा भंग की गई, जूतों की माला पहनाकर अर्धनग्न अवस्था में पूरे गांव में घुमाया गया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. उसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी.
इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि पीड़ित महिला पिछले तीन-चार वर्षों से अपने दो बच्चों के साथ ससुराल से अलग रह रही थी. कुछ दिन पहले वह अपने बच्चों के हक और पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने ससुराल पहुंची थी. इसी बात से नाराज होकर उसके पति, ससुर और अन्य परिजनों ने मिलकर उसके साथ यह शर्मनाक घटना को अंजाम दिया.
पुलिस लगातार दे रही है दबिश
वहीं एसपी ने आगे बताया कि बताया कि सूचना मिलते ही 112 पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित रेस्क्यू किया. पीड़िता की शिकायत पर पति, ससुर सहित 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. बता दें कि पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है. घटना के दौरान वीडियो बनाकर वायरल करने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है. वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है.
जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी
एसपी प्रदीप शर्मा का कहना है कि पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए पुलिस केवल आपराधिक कार्रवाई ही नहीं कर रही है, बल्कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के माध्यम से उसे कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है. साथ ही संपत्ति में उसके अधिकार और अन्य आवश्यक कानूनी मदद दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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