/रात 12 बजे से लगी कतार, सौभाग्येश्वर मंदिर में उमड़ा सुहागिनों का सैलाब, कुंवारी कन्याओं ने मांगा मनचाहा वर

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उज्जैन में हरतालिका तीज का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया. बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका में महिलाओं ने पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना को लेकर व्रत रखा. खास बात यह रही कि उज्जैन के सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में रात 12 बजे से ही महिलाओं की लंबी कतार लग गई. मंदिर के पट रात 12 बजे खोले गए और इसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान सौभाग्येश्वर महादेव के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचीं. हरतालिका तीज पर उज्जैन के इस मंदिर में दूर-दूर से भी महिलाएं पहुंचती हैं.
उज्जैन के सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में खास आस्था है. मान्यता है कि यह 84 महादेव में से एक मंदिर है और हरतालिका तीज पर यहां महिलाओं की खास भीड़ रहती है. सुहागिन महिलाओं ने भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर अपने सुहाग की लंबी उम्र और घर-परिवार में सुख-शांति की कामना की. वहीं कुंवारी कन्याओं ने भी मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की और अच्छे व सुयोग्य वर की कामना की. पूजन के बाद महिलाओं ने शिव-पार्वती की कथा सुनी. मंदिर में रात से ही ऐसा माहौल रहा कि कतार लगातार बढ़ती चली गई और श्रद्धा का रंग पूरे परिसर में नजर आया.
माता पार्वती की तपस्या से जुड़ी मान्यता
धार्मिक मान्यता के मुताबिक, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था. इसी वजह से सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याएं मनचाहे व सुयोग्य वर की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं. हरतालिका तीज का व्रत कठिन व्रतों में गिना जाता है, क्योंकि महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और अगले दिन पूजा के बाद व्रत पूरा करती हैं. उज्जैन में इस पर्व का खास महत्व माना जाता है. सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में भी महिलाएं दिनभर उपवास और पूजा-पाठ के साथ भगवान शिव-पार्वती की कथा सुनती नजर आईं.
रात बारह बजे खुलते हैं मंदिर पट
पंडित प्रतीक जोशी ने बताया कि बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका में सौभाग्येश्वर महादेव का विशेष धार्मिक महत्व है. हरतालिका तीज पर यहां रात 12 बजे से ही महिलाएं पूजन के लिए पहुंचने लगती हैं. उन्होंने बताया कि भगवान के पट 24 घंटे खुले रहते हैं. श्रद्धालु भगवान शिव का पूजन करने के साथ कथा का श्रवण भी करती हैं और दिनभर निर्जला उपवास रखकर व्रत करती हैं. इसी वजह से हरतालिका तीज के दिन सौभाग्येश्वर मंदिर में देर रात से ही भक्तों की आवाजाही शुरू हो जाती है. स्थानीय लोगों के लिए यह पर्व उज्जैन की धार्मिक परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है.
सुहागिनों ने मांगा अखंड सौभाग्य
व्रत रखने वाली महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना को लेकर हरतालिका तीज का व्रत रखा है. महिलाओं का कहना है कि यह सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि पति, परिवार और अच्छे भविष्य के लिए श्रद्धा से जुड़ा व्रत है. वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे और सुयोग्य वर की कामना से सौभाग्येश्वर महादेव के दरबार पहुंचीं. उज्जैन हरतालिका तीज के मौके पर रात से ही मंदिर में पूजा-अर्चना और कथा का दौर चलता रहा. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना से मनोकामना पूरी होती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.