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रात 12 बजे से लगी कतार, सौभाग्येश्वर मंदिर में उमड़ा सुहागिनों का सैलाब, कुंवारी कन्याओं ने मांगा मनचाहा वर

उज्जैन में हरतालिका तीज पर सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में रात 12 बजे से ही महिलाओं की लंबी कतार लग गई. सुहागिनों ने अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की, जबकि कुंवारी कन्याओं ने सुयोग्य वर की प्रार्थना की. मंदिर को 84 महादेव में विशेष माना जाता है.

Written ByAnimesh Singh
Published: Sep 14, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:07 PM IST
रात 12 बजे से लगी कतार, सौभाग्येश्वर मंदिर में उमड़ा सुहागिनों का सैलाब, कुंवारी कन्याओं ने मांगा मनचाहा वर
Image Credit: ZEE MEDIA

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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