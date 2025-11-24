बाल नोंचे...जूते-चप्पल से फोड़ी नाक, दो महिलाओं ने बीच सड़क पर मनचले की जमकर की धुनाई, POCSO एक्ट के केस दर्ज

Ujjain News: उज्जैन जिले के नागदा शहर में एक नाबालिग लड़की को कई दिनों से एक युवक परेशान कर रहा था. मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी श्री राम कॉलोनी में रहने वाली नाबालिग लड़की के घर के बाहर शराब पीकर गाली गलौज करता रहता था. बता दें कि शुरूआत में तो परिवार ने सहन करना सीख लिया, लेकिन जब आरोपी हर रोज ड्रामा करने लगा, तो आसपास के लोगों को काफी गुस्सा आने लगा. रविवार की रात तो युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा देख लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर क्या महिलाओं ने अपना आपा खो दिया. इस दौरान युवक की जमकर धुनाई की.

बताया जा रहा है कि बिड़लाग्राम निवासी आरोपी सुंदरलाल शराब के नशे में लड़की के घर के बाहर शोर कर रहा था. पीड़िता की मां और मौसी ने पहले रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना. तभी उन्होंने चप्पलों से उसकी पिटाई शुरू कर दी. यह नजारा देखकर गली के लोग भी बाहर निकल आए और भीड़ ने आरोपी को घेरकर हाथ साफ कर दिया. वीडियो में आरोपी के नाक-मुंह से खून बहता दिखा और वह बार-बार हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा. लेकिन महिलाओं ने मनचले की जमकर धुनाई की.

POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

वहीं लोगों का कहना है कि यह आरोपी शख्स सिर्फ उसी लड़की को नहीं, बल्कि कई महिलाओं को परेशान करता था. इस लिए मोहल्ले वालों को यह कदम उठाना पड़ा. इसी दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दी, तब मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरप्तार कर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. वहीं पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल चेकअप करवाकर उसके बयान दर्ज किए. वहीं इलाके के लोग चाहते हैं कि आगे भी ऐसे मनचलों को कड़ी सजा मिले ताकि किसी की हिम्मत न बढ़े.

