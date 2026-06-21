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Common Krait Snake: उज्जैन शहर के सुदामा नगर क्षेत्र में स्थित चरक भवन के सामने उस समय लोगों में हड़कंप मच गया, जब दुनिया का जहरीला सांप कॉमन क्रेट (Common Krait) दिखाई दिया. सूचना मिलते ही सर्पमित्र की टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू कर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया.
सर्पमित्र राहुल मोखरीवाल ने बताया कि रेस्क्यू किया गया सांप कॉमन क्रेट (Bungarus caeruleus) प्रजाति का था. यह एलापिडे परिवार से संबंधित सर्प है और भारत के सबसे खतरनाक विषैले सांपों में इसकी गिनती होती है. विशेषज्ञों के अनुसार इसका जहर बेहद घातक होता है और समय पर उपचार नहीं मिलने पर यह जानलेवा साबित हो सकता है. कॉमन क्रेट मुख्य रूप से रात में सक्रिय रहता है और अक्सर बारिश के मौसम में रिहायशी क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगता है. यही कारण है कि इसे कई बार "साइलेंट किलर" भी कहा जाता है. इसके काटने पर शुरुआती लक्षण कम दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जहर धीरे-धीरे शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है.
सर्पमित्रों ने लोगों से की अपील
सर्पमित्रों ने नागरिकों से अपील की है कि बारिश के दौरान घरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतें. यदि कहीं सांप दिखाई दे तो उसे पकड़ने या मारने का प्रयास न करें, बल्कि तुरंत प्रशिक्षित सर्पमित्रों या वन विभाग को सूचना दें. रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित रूप से उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया. सर्पमित्र ने कहा कि वन्यजीवों का संरक्षण और लोगों की सुरक्षा, दोनों उनकी प्राथमिकता हैं.
कैसे होती है कॉमन क्रेट?
कॉमन क्रेट काले या भूरे रंग का होता है और इसका शरीर चमकदार होता है. इस पर कुछ-कुछ दूरी पर सफेद धारियों के जोड़े बने होते हैं. यह मुख्य रूप से चूहों और मेंढकों का शिकार करता है. इसलिए यह अक्सर खेतों में दिखाई देता है. हालांकि, मानसून के मौसम में जब ये शिकार इंसानी बस्तियों के करीब आ जाते हैं, तो यह सांप भी उनका पीछा करते हुए रिहायशी इलाकों में आ जाता है.
कब हमला करता है कॉमन क्रेट?
सबसे ज्यादा खतरा रात में होता है. यह सांप रात में सक्रिय रहता है यानी रात में ही घूमता-फिरता है और जो लोग जमीन पर सोते हैं वे अक्सर इसका शिकार बनते हैं. शरीर की गर्मी को भांपकर, कॉमन क्रेट चुपचाप पास आता है और बिना कोई हलचल किए व्यक्ति के शरीर से सटकर लेट जाता है. जैसे ही व्यक्ति नींद में करवट बदलता है, यह हमला कर देता है. इसके काटने पर दर्द नहीं होता, इसलिए व्यक्ति सोता ही रहता है और जहर चुपचाप अपना असर दिखाने लगता है.
कॉमन क्रेट के काटने के लक्षण
कई मामलों में जागने पर पीड़ित को अंगों में सुन्नपन और बोलने में कठिनाई महसूस होती है. सांस लेने में रुकावट आती है और शरीर धीरे-धीरे काम करना बंद कर देता है. समय पर इलाज न मिलने पर मौत हो सकती है. कॉमन क्रेट के काटने के बाद इलाज के लिए केवल 90 मिनट का अहम समय होता है, जिसमें इलाज बहुत जरूरी है. इस दौरान, ज्यादा दौड़ने या चलने से जहर शरीर में और तेजी से फैलता है.
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