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उज्जैन में मिला दुनिया का सबसे जहरीला सांप, न काटने का निशान न आवाज, 90 मिनट में हो जाती है मौत

Common krait Snake: उज्जैन के सुदामा नगर स्थित चरक भवन के सामने कॉमन क्रेट दिखाई देने से इलाके हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही सर्पमित्र टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू कर सांप को सुरक्षित पतड़ लिया.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Pooja
Published: Jun 21, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:14 PM IST
उज्जैन में मिला दुनिया का सबसे जहरीला सांप, न काटने का निशान न आवाज, 90 मिनट में हो जाती है मौत

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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