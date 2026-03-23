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ईरान-इजरायल युद्ध रोकने के लिए MP में अनुष्ठान, उज्जैन के मां बगलामुखी मंदिर में हुआ यज्ञ

Ujjain Maa Baglamukhi Mandir: ईरान-इजरायल युद्ध रोकने के लिए उज्जैन के मां बगलामुखी मंदिर में अनुष्ठान किया गया है. जिसमें देशभर से आए भक्त शामिल हुए हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 23, 2026, 01:22 PM IST
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ईरान-इजरायल युद्ध रोकने के लिए अनुष्ठान
ईरान-इजरायल युद्ध रोकने के लिए अनुष्ठान

Iran Israel War: ईरान-इजरायल के बीच 24 दिन से युद्ध जारी है. लेकिन, अब तक इस युद्ध में सीजफायर की स्थिति नहीं बन सकी है. इस बीच उज्जैन के प्रसिद्ध माँ बगलामुखी मंदिर में सोमवार के दिन विश्व शांति और युद्ध विराम के लिए अनुष्ठान किया गया है. ईरान-इजरायल युद्ध विराम के लिए भी विशेष यज्ञ अनुष्ठान आयोजित हुआ है. इसमें देशभर से आए भक्त शामिल हुए हैं. ताकि युद्ध पर विराम लग सके. पिछले कुछ दिनों से इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच लगातार भीषण युद्ध जारी है. जिससे दुनिया के बहुत से देश प्रभावित हो रहे हैं. मिडिल ईस्ट में अभी भी युद्ध की वजह से कई यात्री फंसे हुए हैं. 

नवरात्रि पर होता है विशेष हवन

उज्जैन के मां बगलामुखी मंदिर में नवरात्रि के मौके पर विशेष हवन होता है. जिसमें देशभर से भक्त आते हैं. सोमवार के दिन विश्व कल्याण और युद्ध विराम को लेकर हवन किया गया. जहां से 100 से ज्यादा पंडे पुजारियों ने यज्ञ में भाग लिया और विशेष अनुष्ठान किया है. जिसमें  विश्व शांति के लिए आहुतियां दी गईं और ईरान-इजरायल के बीच युद्ध पर जल्द से जल्द विराम लगने की प्रार्थना की गई. बताया जा रहा है कि 51 बटुकों ने दस महाविद्याओं का पूजन किया है. ताकि वर्तमान में चल रहे युद्ध के लिए मां बगलामुखी से प्रार्थना की गई है कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए. 

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मिर्ची अनुष्ठान भी हुआ 

बताया जा रहा है कि यहां पर मिर्ची अनुष्ठान भी संपन्न हुआ है. इसके अलावा पूरे अनुष्ठान में विधि-विधान से पूजन के साथ अभिषेक और हवन किया गया है. जो संकट निवारण और शत्रु बाधा की समाप्ति के लिए किया जाता है. इस यज्ञ में शामिल होने के लिए देशभर से श्रद्धालु आए थे. मानव शांति के लिए सभी ने एकजुटता के साथ प्रार्थना की है. ताकि युद्ध पर विराम लग सके. 

बता दें कि उज्जैन के मां बगलामुखी मंदिर में नवरात्रि के सभी 9 दिनों तक विशेष यज्ञ अनुष्ठान आयोजित होता है. इस बार भी पूरे विधि-विधान से अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें मां बगलामुखी की विशेष पूजा भी होती है. इस आयोजन में भाग लेने के लिए दूर-दूर से भक्त आते हैं. 

ये भी पढ़ेंः उज्जैन सिंहस्थ 2028 से पहले अखाड़ों में दो-फाड़! रविंद्र पुरी महाराज को 8 का समर्थन 

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