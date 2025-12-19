4 लोगों ने पकड़ा, 1 घुटने के बल छाती पर बैठा, दूसरा पीटता रहा, नशा मुक्ति केंद्र में थर्ड डिग्री से युवक की मौत

Yound Man Death in Deaddiction Centre-मध्यप्रदेश के उज्जैन के नव मानस नशा मुक्ति केंद्र में 12-13 दिसंबर की रात हुई युवक की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. युवक की मौत ज्यादा मारपीट की वजह से हुई थी. गुरुवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हरीश के ट्रीटमेंट में थर्ड डिग्री टॉर्चर की बात सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादा पिटाई होने से उसके अंग फटने के कारण मौत हुई. इस रिपोर्ट सामने आने के बाद नशा मुक्ति केंद्र संचालक सहित 6 लोगों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है.

नशे की लत के कारण कराया था भर्ती

जानकारी के अनुसार, हरीश को नशे की लत के कारम परिजनों ने उसे निजी नशा मुक्त केंद्र में भर्ती कराया था. 12 दिसंबर की रात केंद्र प्रबंधन ने परिजनों को जानकारी दी की हरीश की तबीयत बिगड़ गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया है. जब परिजन अस्पताल पहुंचे, तब तक हरीश की मौत हो चुकी थी. परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए घर ले आए. इस दौरान शरीर पर चोट के निशान दिखाई देने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी गई.

नशा मुक्ति केंद्र में थर्ड डिग्री टॉर्चर

आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि हरीश निर्मल को बलपूर्वक दवा पिलाई जा रही थी. इसके लिए संचालक वैष्णव ने केंद्र के एक कर्मचारी, दो गार्ड और वहां भर्ती दो मरीजों को मदद के लिए बुलाया. चार लोगों ने उसके हाथ-पैर कसकर पकड़ लिए, जबकि एक व्यक्ति घुटने के बल उसके पेट और छाती पर बैठ गया. इस दौरान एक अन्य आरोपी बीच-बीच में डंडे से मारता रहा.

युवक का फट गया लीवर

घुटने के दबाव के कारण हरीश का लीवर फट गया, जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना की पुलिस ने जांच शुरू की थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने गार्ड और दो सहयोगी मरीजों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, इसके बाद इस पूरी घटना का खुलासा हुआ. आरोपियों ने पूछताछ में सारी सच्चाई बताई.

6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

इस मामले में नशा मुक्ति केंद्र के संचालक उमेश वैष्णव सहित 6 लोगों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. एफआईआर के कुछ ही घंटों के बाद केंद्र के गार्ड कमलेश राव और चंद्रशेखर फड़के, सहयोगी मरीज कपिल वर्मा और शुभम चौहान को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस का कहना है कि संचालक वैष्णव और एक अन्य आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

