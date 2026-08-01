19 मिनट के वीडियो ने खोला उज्जैन के युवक की मौत का राज, झूठे केस में फंसाने के लगाए गंभीर आरोप

राज्य चुनें
Ujjain News: उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के धूलमहू गांव के रहने वाले 26 वर्षीय विकास सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, युवक की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन उपचार के दौरान डॉक्टर उसे बचा नहीं सके. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.
मामले में एक नया मोड़ तब आया, जब सामने आया कि अस्पताल ले जाते समय विकास ने अपने मोबाइल से करीब 19 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था. इस वीडियो में उसने कुछ लोगों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और झूठे मामलों में फंसाने के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने युवक का मोबाइल और वीडियो अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
वीडियो में विकास का दावा
वीडियो में विकास ने दावा किया कि एक युवती के परिवार ने उससे 10 लाख रुपये लिए थे और उसकी सगाई करवाई थी. बाद में सगाई टूट गई और युवती की शादी दूसरी जगह कर दी गई. विकास का आरोप है कि इसके बाद भी उसे लगातार परेशान किया गया और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज कराए गए. उसने यह भी कहा कि युवती उसके साथ रहने लगी थी, जिसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई हुई. युवक ने वीडियो में बताया कि इन्हीं परिस्थितियों से परेशान होकर उसने सल्फास खा लिया.
दो साल पहले हुई थी सगाई
मिली जानकारी के मुताबिक, करीब दो साल पहले विकास की सगाई एक युवती से हुई थी, लेकिन बाद में रिश्ता टूट गया. इसके बाद युवती का विवाह कहीं और हो गया. परिवार का कहना है कि इसके बावजूद दोनों साथ रहने लगे थे. इसी मामले में युवती के परिजनों ने नागझिरी थाने में विकास के खिलाफ दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज कराया था. परिजनों का आरोप है कि इन मामलों के चलते विकास लंबे समय से मानसिक तनाव में था. फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं और वीडियो सहित पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर छोटी-बड़ी खबर के लिए ZEE News से जुड़े रहें. यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi और पाएं हर पल की ताज़ा, सटीक और भरोसेमंद जानकारी. प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, शिक्षा, मौसम, खेल और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आपके तक पहुंचाने के लिए हम लगातार अपडेट रहते हैं. हर खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें.