Add Zee Business As A Preferred Source
App

19 मिनट के वीडियो ने खोला उज्जैन के युवक की मौत का राज, झूठे केस में फंसाने के लगाए गंभीर आरोप

Ujjain Death Case: उज्जैन में एक युवक इलाज के दौरान मौत हो गई. अस्पताल ले जाते समय उसने एक वीडियो बनाकर कुछ लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByAnimesh Singh
Published: Aug 01, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:48 PM IST
19 मिनट के वीडियो ने खोला उज्जैन के युवक की मौत का राज, झूठे केस में फंसाने के लगाए गंभीर आरोप
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एमपी में बनते हैं 3 तरह के राशन कार्ड, जानिए आप किसके लिए हैं पात्र, कैसे करें आवेदन
2
3
4
5