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21 जून को गायब हो जाएगी परछाई! उज्जैन में शून्य छाया दिवस पर दिखेगा अनोखा नजारा

Ujjain News: उज्जैन में 21 जून को शून्य छाया दिवस का अनोखा खगोलीय नजारा देखने को मिलेगा. दोपहर 12:28 बजे सूर्य की सीधी किरणों के कारण कुछ समय के लिए परछाइयां लगभग गायब हो जाएंगी. यह दिन साल का सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है.

Written ByManish kushawah
Published: Jun 20, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:53 PM IST
21 जून को गायब हो जाएगी परछाई! उज्जैन में शून्य छाया दिवस पर दिखेगा अनोखा नजारा

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

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