21 जून को गायब हो जाएगी परछाई! उज्जैन में शून्य छाया दिवस पर दिखेगा अनोखा नजारा

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Zero Shadow Day: उज्जैन को बाबा महाकाल की नगरी के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन यह शहर केवल धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है. प्राचीन समय से ही उज्जैन खगोल विज्ञान और ज्योतिष का बड़ा केंद्र रहा है. चिंतामन रोड पर शिप्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित ऐतिहासिक वेधशाला, जिसे यंत्र महल भी कहा जाता है, इसकी वैज्ञानिक विरासत की पहचान है. एक दौर में खगोलीय गणनाओं और समय निर्धारण के लिए इस स्थान का विशेष महत्व था. आज भी यहां मौजूद यंत्र और संरचनाएं देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करती हैं.
21 जून को उज्जैन में एक खास खगोलीय घटना देखने को मिलेगी. दोपहर 12 बजकर 28 मिनट पर सूर्य ऐसी स्थिति में होगा कि उसकी किरणें लगभग सीधी जमीन पर पड़ेंगी. इस दौरान कुछ समय के लिए पेड़, खंभे और अन्य ऊंची वस्तुओं की छाया लगभग दिखाई नहीं देगी. इस घटना को शून्य छाया दिवस कहा जाता है. आम लोगों के लिए यह नजारा बेहद रोचक होता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे परछाई अचानक गायब हो गई हो. हर साल यह दुर्लभ खगोलीय घटना लोगों में उत्सुकता पैदा करती है.
जानिए कब-क्या रहेगी स्थिति
बता दें कि 21 जून को उत्तरी गोलार्द्ध में साल का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात भी होती है. इस दिन सूर्य अपनी उत्तरी दिशा की सबसे ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है. उज्जैन में सूर्योदय सुबह 5 बजकर 42 मिनट पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 7 बजकर 16 मिनट पर होगा. यानी दिन की कुल अवधि 13 घंटे 34 मिनट रहेगी. वहीं रात केवल 10 घंटे 26 मिनट की होगी. यही वजह है कि 21 जून को खगोल विज्ञान के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन को लेकर लोगों में खास उत्साह रहता है.
शंकु यंत्र से देखें यह घटना
वहीं जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉ. राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि साफ मौसम और तेज धूप रहने पर शंकु यंत्र की मदद से इस घटना को आसानी से देखा जा सकता है. यह वेधशाला जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वर्ष 1733 में बनवाई थी. यहां मौजूद शंकु यंत्र की छाया से विभिन्न खगोलीय स्थितियों का अध्ययन किया जाता है. इसकी सात प्रमुख रेखाएं राशियों और मौसम से जुड़े बदलावों को दर्शाती हैं. 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर जैसी महत्वपूर्ण तिथियों पर छाया के बदलाव के जरिए दिन और रात की अवधि को समझा जा सकता है.
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