प्यार अंधा होता है! 19 साल के युवक ने खुद का गला रेता, एकतरफा 'लवेरिया' से था पीड़ित

umariya news crime: मध्य प्रदेश के उमरिया से चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 19 साल के युवक ने एकतरफा प्यार के लिए ऐसा कदम उठाया कि थोड़ी सी भी गलती पर उसकी जान भी जा सकती थी. कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है और आज इस खबर ने ये सिद्ध भी कर दिया कि प्यार में लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वे एक वस्तु के सामान हो जाते हैं. जानिए क्या है पूरा मामला.

एकतरफा प्यार में अंधा हुआ युवक

मामला उमरिया जिले के इंदवार थाना अंतर्गत अमरपुर चौकी के ग्राम बड़छड़ का है जहां एक 19 साल के युवक ने ब्लेड से अपना गला रेत दिया है. युवक ने ये खौफनाक कदम एकतरफा प्यार के खातिर किया है. जानकारी के अनुसार, अनुज वर्मन जिस लड़की से प्यार करता था, अनुज के घरवाले उस लड़की को पसंद नहीं करते थे और शादी से इंकार कर रहे थे. इस निराशा में अनुज ने खुद का गला रेत लिया. हैरानी तब हुई जब इस खौफनाक वारदात के पीछे अनुज का असली मकसद सामने आया.

दूसरों को फंसाना चाहता था

जानकारी के मुताबिक, अनुज ने एक साजिश के तहत ब्लेड से खुद का गला काटा था. अनुज ने इस उद्देश्य से साजिश रची थी कि वह खुद का गला काटकर इसका पूरा आरोप दूसरे के मत्थे मढ़ देगा. SDOP पीएल परस्ते ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि दो-तीन लोगों ने मिलकर अनुज के गले पर वार किया है. मौके पर पहुंचने पर भी खून के स्पॉट और एक खून से लथपथ ब्लेड मिला. जिसके बाद परिजनों ने बात की गई. पूछताछ के दौरान परिजनों ने जो बताया वो हैरान करने वाला था.

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पहले भी कर चुका है ऐसा

SDOP पीएल परस्ते ने बताया कि परिजनों से बातचीत के दौरान पता चला कि अनुज ने पहले भी अपनी जान लेनी की कोशिश की है. कुछ दिन पहले ही उसने फांसी लगाने की कोशिश की थी और उस दौरान उसने अपना गला काटने का भी प्रयास किया था. अनुज का गांव में किसी से प्रेम प्रसंग था परिजन सबंध को समाप्त करने का दबाव बना रहे थे जिसके कारण अनुज ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल पीड़ित का इलाज जारी है.

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