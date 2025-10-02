Advertisement
जब नींद में आई चीख…उमरिया में एसिड अटैक से झुलसी महिला, सन्न रह गया गांव

Umaria Acid Attack Case: उमरिया जिले से एक एसिड अटैक का मामला सामने आया है. जहां एक महिला घर में अकेली थी, तभी आरोपी ने एसिड से हमला कर दिया. एसिड अटैक से महिला की हालात गंभीर बताई जा रही है, जहां पर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:32 AM IST
उमरिया में एसिड अटैक
Umaria Crime News: मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में एसिड अटैक का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह घटना पाली थाना क्षेत्र के ग्राम मझगवां की है, जहां घर में अकेली रहने वाली महिला पर आरोपी ने एसिड से हमला कर दिया. घटना 26 सितंबर की रात की बताई जा रही है. महिला को गंभीर अवस्था में शहडोल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

पीड़िता फूलबाई बैगा (50 वर्ष), पति स्वर्गीय संतोष बैगा, निवासी ग्राम मझगवां ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि घटना वाले दिन वह घर में सो रही थी. तभी गांव का ही रामजियावन उर्फ गुड्डा बनिया अपने एक साथी के साथ आया और शीशी में भरा हुआ एसिड उसके ऊपर फेंक दिया. हमले में फूलबाई के चेहरे, गर्दन, हाथ और बाजू पर गंभीर जलन हो गई. शरीर पर कई जगह फफोले और घाव बन गए. परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल शहडोल लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया.

आरोपी को जेल भेजा गया
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना की जानकारी शहडोल अस्पताल से तहरीर प्राप्त होने पर तुरंत कार्रवाई की गई. जांच के उपरांत आरोपी रामजियावन उर्फ गुड्डा बनिया को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 512/25, धारा 124(1), 331(5), 3(5)3, 2V एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. (रिपोर्टः अरूण त्रिपाठी, उमरिया)

