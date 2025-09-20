मैहर और उमरिया में मटन-चिकन की बिक्री पर रोक, सोमवार से बिका तो होगी कार्रवाई

मैहर/उमरिया । शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से होने जा रही है. इस खास मौके मां देवी दुर्गा के मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ता हैय इस बीच मध्य प्रदेश के मैहर जिले में शारदेय नवरात्रि पर्व के मद्देनजर श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है.

दरअसल, एसडीएम दिव्या पटेल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान धार्मिक पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है. इस दौरान शहर में किसी भी स्थान पर मांस, मछली और अंडे की बिक्री नहीं की जाएगी. इस आदेश के अनुसार नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के मांसाहारी उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा प्रशासन का कहना है कि यह कदम धार्मिक आस्था का सम्मान करने और नवरात्रि के पवित्र माहौल को बनाए रखने के लिए उठाया गया है. वहीं स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की गई है कि वे इस आदेश का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

लाखों श्रद्धालु आते हैं मैहर

गौरतलब है कि नवरात्रि पर्व के दौरान मां शारदा की नगरी मैहर में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है. जिले में अलग-अलग थानों से पुलिस बल की तैनाती मंदिर परिसर में की गई है. वहीं, नगर परिषद एवं समाज सेवायों द्वारा जगह-जगह रुकने एवं प्रसाद का इंतजाम किया गया है. इसके साथ ही मंदिर परिसर से लेकर नीचे तक सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है. ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था को भी खास ध्यान रखा जा रहा है यही वजह है कि मास - मछली की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है.

उमरिया जिले में भी नहीं बिकेगा मांस मछली और अंडा

उमरिया जिले में 22 सितंबर से शुरू होने वाले नवरात्रि पर्व को धार्मिक सद्भावना और हिन्दू रीति रिवाजों से मनाए जाने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई है. जिसमें सभी धर्मावलंबी मौजूद थे. सभी ने इस बात पर सहमति जताई है कि नवरात्रि के नौ दिनों में जिले भर में मांस, मछली और अंडे की दुकानें बंद रहेगी. शांति समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव के संबंध में नगरीय निकायों को कार्यवाही से अवगत कराते हुए अपने अपने क्षेत्र में उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं,शांति समिति के इस निर्णय का नागरिकों सहित जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया है.

उमरिया से अरुण त्रिपाठी और मैहर से नजीम सौदागर की रिपोर्ट, जी एमपी सीजी

