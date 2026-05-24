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बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बाघ के हमले में महिला की मौत, CM ने जताया दुख, 25 लाख मुआवजे का ऐलान

Bandhavgarh Tiger Attack: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास बाघ के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना पर दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 24, 2026, 12:47 PM IST
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Bandhavgarh Tiger Attack: उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघ के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घाटल बताए जा रहे हैं. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. 

जानकारी के अनुसार घटना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के खेरवा टोला गांव में हुई. महिला जंगल के पास मौजूद थी, तभी अचानक बाघ ने उस पर हमला कर दिया. इस दौरान आसपास मौजूद कुछ अन्य लोग भी घायल हो गए.स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. 

सीएम ने जताया दुख

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सोशल मीडिया 'X' पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिखा कि, 'बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत ग्राम खेरवा टोला, जिला उमरिया में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु और कुछ नागरिकों के घायल होने का समाचार दुखद है. शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. हमले में मृतक के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा घायलों के निःशुल्क उपचार एवं आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. ईश्वर से दिवंगत की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं.

इलाके में दहशत का माहौल

इस घटना के बाद वन विभाग और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं. पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है. ग्रामीणों को जंगल और आस-पास के क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है. वन विभाग की टीम बाघ की गतिविधियों पर नजर रख रही है, ताकि ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सके. बाघ के हमले के बाद ग्रामीणों के बीच डर और दहशत का माहौल बना हुआ है. निवासियों का कहना है कि हाल के दिनों में इस इलाके में जंगली जानवरों की गतिविधियां बढ़ गई हैं. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि वे सुरक्षा उपायों को मजबूत करें और जंगल के आसपास निगरानी बढ़ाएं.

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