Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /उमरिया
  • /लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपये: नवरात्र पर CM मोहन यादव देंगे बड़ा आर्थिक संबल, सिंगल क्लिक से होगी राशि ट्रांसफर

लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपये: नवरात्र पर CM मोहन यादव देंगे बड़ा आर्थिक संबल, सिंगल क्लिक से होगी राशि ट्रांसफर

नवरात्र के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आर्थिक संबल की सौगात देंगे. मुख्यमंत्री 14 अक्टूबर को उमरिया जिले में आयोजित लाड़ली बहना योजना सम्मेलन में सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 41वीं किश्त की राशि अंतरित करेंगे.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 13, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 05:00 PM IST
लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपये: नवरात्र पर CM मोहन यादव देंगे बड़ा आर्थिक संबल, सिंगल क्लिक से होगी राशि ट्रांसफर

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
युद्ध स्तर पर सिंहस्थ-2028 की तैयारियां, ट्रैफिक डायवर्जन पर खास फोकस
2
3
4
5