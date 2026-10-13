/लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपये: नवरात्र पर CM मोहन यादव देंगे बड़ा आर्थिक संबल, सिंगल क्लिक से होगी राशि ट्रांसफर

नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए खुशखबरी है. राज्य सरकार एक बार फिर महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लाड़ली बहना योजना की अगली किस्त जारी करने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आगामी 14 अक्टूबर को उमरिया जिले के मानपुर जनपद पंचायत अंतर्गत गुरुवाही ग्राम में आयोजित होने वाले मुख्य सम्मेलन से सिंगल क्लिक के जरिए 41वीं किश्त की राशि सीधे महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेंगे.