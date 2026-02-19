Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउमरिया

Umaria: स्कूल में अचानक झूमने लगीं छात्राएं, बाल खोलकर करने लगीं अजीब हरकतें, मचा हड़कंप

 Umaria News: उमरिया जिले के कल्दा के शासकीय हाई स्कूल कल्दा  में उस समय हड़कंप मच गया, जब कई छात्राओं ने अचानक अजीब हरकतें करनी शुरू कर दीं. वे बाल खोलकर स्कूल झूमने लगीं, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 19, 2026, 06:25 AM IST
Umaria News: मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले के कल्दा के सरकारी हाई स्कूल में एक चौंकाने वाली घटना हुई. यहां कई छात्राओं ने अचानक अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया. वे बाल खोलकर स्कूल परिसर में झूमने लगीं और कुछ तो बेहोश भी हो गई थी. इस घटना से स्कूल प्रबंधन, दूसरे छात्र और गांव वाले घबरा गए. कुछ ने इसे अंधविश्वास बताया, तो कुछ ने पूजा-पाठ करने की सलाह दी.

बाल खोलकर अजीब हरकतें करने लगीं छात्राएं
दरअसल, स्कूल में कई छात्राएं अचानक बीमार पड़ गईं. चश्मदीदों के मुताबिक, छात्राएं अचानक स्कूल कैंपस में बाल खोलकर नाचने लगीं, और उनकी हरकतें काफी डरावनी और अजीब थीं. झूमते-झूमते कुछ छात्राएं बेहोश हो गईं. यह हालत देखकर दूसरे छात्र, टीचर और गांव वाले हैरान रह गए. कुछ ने इसे अंधविश्वास माना तो कुछ ने पूजा-पाठ करने की सलाह दी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, जिसके बाद  राजस्व अमला और शिक्षा विभाग मौके पर पहुंचे और बीमार छात्राओं को पास के समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली लाया गया.

सभी छात्रों की स्थिति सामान्य
जानकारी मिलने पर राजस्व विभाग और एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, हेल्थ टीम के साथ स्कूल पहुंचे. प्रभावित स्टूडेंट्स को तुरंत पाली के सबसे पास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया.डॉक्टरों ने छात्राओं का प्राथमिक उपचार किया. राहत की बात यह है कि समय पर इलाज मिलने के बाद अब सभी स्टूडेंट्स की सेहत ठीक है और स्थिति कंट्रोल में है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों और अंधविश्वासों पर ध्यान न दें.

यह भी पढ़ें: उमरिया में स्कूल में बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 5 को जिला अस्पताल किया गया रेफर, फूड पॉइजनिंग की आशंका

 

बता दें कि इससे पहले उमरिया के करकेली विकासखंड स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल के जरहा में दो दर्जन से ज़्यादा स्टूडेंट्स की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. स्टूडेंट्स को बुखार, उल्टी और दस्त की शिकायत थी. स्टूडेंट्स की हालत बिगड़ने के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया था. छात्रों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में भर्ती कराया गया था.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "उमरिया" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

umaria newsmp news

