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क्या कान्हा टाइगर रिजर्व में फैल रहा खतरनाक वायरस, आखिर ये CDV क्या है, जिससे गई 9 दिनों में बाघिन और 4 शावकों की जान

Umaria-कान्हा टाइगर रिजर्व में पिछले 9 दिनों में बाघिन और उसके चार शावकों की मौत हो गई. अब इन मौतों के पीछे का कारण पता चल गया है. जांच रिपोर्ट में वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 01, 2026, 08:50 AM IST
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क्या कान्हा टाइगर रिजर्व में फैल रहा खतरनाक वायरस, आखिर ये CDV क्या है, जिससे गई 9 दिनों में बाघिन और 4 शावकों की जान

CDV Tigers Death in Kanha Park-मध्यप्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघिन और उसके चार शावकों की मौत से हड़कंप मच गया. 9 दिनों के अंदर बाघिन और उसके 4 शावकों ने दम तोड़ दिया. अब इन मौतों की गुत्थी सुलझ गई है. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में मोतों का कारण 'केनाइन डिस्टेंपर वायरस' का संक्रमण बताया गया है. यह वायरल बाघों के लिए जानलेवा माना जाता है. जबलपुर स्थित स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ में हुए परीक्षणों में वायरस के संकेत मिले हैं.

9 दिनों में बाघिन का कुनबा खत्म
यह घटनाक्रम पार्क के सरही परिक्षेत्र की बाघिन T-141 और उसके परिवार से जुड़ा है. 21 से 25 अप्रैल के बीच एक-एक कर बाघिन के तीन शावकों ने दम तोड़ दिया था. इसके बाद गंभीर रूप से बीमार बाघिन और उसके एकमात्र बचे शावक को रेस्क्यू किया गया. बाघिन और शावक को मुक्की क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखा गया. लेकिन 29 अप्रैल को दोनों की मौत हो गई. 

क्या है CDV वायरस
केनाइन डिस्टेंपर वायरल एक संक्रामक बीमारी है,जो मुख्य रूप से जंगली मांसाहारी जीवों के श्वसन, पाचन और तंत्रिका तंत्र को निशाना बनाती है. मृतक शावकों के पोस्टमार्टम में उनके पेट खाली मिलने और फेफड़ों में संक्रमण की बात सामने आई थी. यह इस वायरस के प्रमुख लक्षण हैं. इस वायरस को बाघों के लिए बहुत ज्यादा जानलेवा माना जाता है. 

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कुत्तों से फैलता है
जांच में CDV की पुष्टि होने के बाद टाइगर रिजर्व प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है. बाघों की मौत के बाद से बाघ प्रबंधन और प्रशासन सवालों के घेरे में है. अब वायरल की पुष्टि से प्रबंधन के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं. बता दें कि यह वायरल कुत्तों के माध्यम से जंगली जानवरों तक फैलता है. तेजी से इसका संक्रमण फैलता है.

यह भी पढ़ें-MP के जबलपुर में क्रूज डूबा, 8 शव मिले, 9 से 10 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

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