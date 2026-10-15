/नवरात्र पर खिले लाड़ली बहनों के चेहरे: CM मोहन यादव ने दी 41वीं किस्त की सौगात, सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए 1834 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए गोपालन और पशुपालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है. हमारी सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना शुरू की है. इसके अंतर्गत डेयरी व्यवसाय शुरू करने पर विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है. योजना के अंतर्गत 25 गाय खरीदने पर 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है. किसान भाई-बहन दूध उत्पादन से अपनी आय बढ़ाएं और प्रदेश को समृद्ध बनाने में योगदान दें. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बहन-बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है. उमरिया सहित आसपास के जिलों को भी स्लीमनाबाद टनल का लाभ मिलेगा. सिंचाई के पर्याप्त जल मिलेगा. राज्य सरकार ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए होमस्टे योजना की शुरुआत की है. हमारे जनजातीय भाई-बहन पर्यटकों के लिए सर्वसुविधायुक्त होमस्टे तैयार करें. इसके लिए सरकार 3 लाख रुपए तक अनुदान प्रदान करेंगी.