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नवरात्र पर खिले लाड़ली बहनों के चेहरे: CM मोहन यादव ने दी 41वीं किस्त की सौगात, सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए 1834 करोड़ रुपये

नवरात्रि के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों को योजना की 41वीं किश्त की सौगात दी और बहनों के बैंक खातों में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर की.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 15, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Oct 15, 2026, 11:48 AM IST
नवरात्र पर खिले लाड़ली बहनों के चेहरे: CM मोहन यादव ने दी 41वीं किस्त की सौगात, सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए 1834 करोड़ रुपये

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