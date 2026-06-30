30 जून को शाम के बाद बंद हो जाएंगे MP के टाइगर रिजर्व, 30 सितंबर तक 'नो एंट्री', मानसून में क्यों बंद होते हैं?

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MP Tiger Reserves: मध्य प्रदेश आने वाले वाइल्डलाइफ के शौकीनों और पर्यटकों के लिए एक जरूरी खबर है. राज्य के सभी छह प्रमुख टाइगर रिजर्व बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और संजय-डुबरी के कोर एरिया 30 जून की शाम की सफारी के बाद तीन महीने के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिए जाएंगे. 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलने वाले इस विश्राम काल के बाद पार्क 1 अक्टूबर को फिर से खुलेंगे.
10 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने किया जंगल सफारी का आनंद
इस सीजन में राज्य के टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या काफी अच्छी रही. अनुमानित आंकड़ों के अनुसार दस लाख से ज़्यादा पर्यटक बाघ और दूसरे जंगली जानवरों को देखने के लिए जंगल सफारी पर गए. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सबसे आगे रहा, जहां 2,00,000 से ज्यादा पर्यटक आए. वहीं, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और संजय-डुबरी समेत छह बड़े टाइगर रिजर्व में 8,00,000 से ज्यादा पर्यटक घूमने आए.
तीन महीने बंद रहेंगे सभी पार्क
मानसून के तीन महीनों जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान जंगल में बाघों समेत सभी जंगली जानवरों को शांत माहौल मिलेगा. इस दौरान टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट सफारी रास्तों की मरम्मत करेगा, पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाएगा और सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत करेगा. यह विश्राम अवधि जंगली जानवरों के प्रजनन और उनकी प्राकृतिक गतिविधियों के लिए भी बहुत अहम माना जाता है. जंगल में इंसानों की दखलअंदाजी कम होने से जानवर अपने प्राकृतिक आवास में आजादी से घूम सकेंगे.
मानसून में क्यों बंद होते हैं?
बांधवगढ़ के फील्ड डायरेक्टर अनुपम सहाय के अनुसार, बारिश के मौसम में पार्क को बंद करने के दो मुख्य कारण हैं. पहला सुरक्षा के नजरिए से, बारिश के कारण जंगल के कच्चे रास्ते खराब हो जाते हैं, जिससे सफारी गाड़ियों के फंसने का खतरा रहता है. दूसरा मानसून के दौरान जंगली जानवर ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं. इसके अलावा यह तीन महीने का समय जंगली जानवरों के प्रजनन और प्राकृतिक गतिविधियों के लिए बहुत अहम माना जाता है.
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