Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2952101
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

राज्य स्तरीय ताइक्वांडो में देवी-देवताओं का अपमान, आयोजनकर्ता ने मंच पर बैठकर किया बवाल, दो दिन का कार्यक्रम एक दिन में निपटाया

MP News: जनजाति कार्य विभाग द्वारा उमरिया में राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता ताइक्वांडो का आयोजन किया गया था. आयोजन से बड़ी लापरवाही सामने आई है. ना ही प्रतिभागियों का सम्मान हुआ और ना ही खेल शुरू करने से पहले किसी की पूजा. 2 दिन के आयोजन को एक दिन में समाप्त किया गया.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 07, 2025, 09:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

umaria news
umaria news

Umaria taekwondo Sports Program News: मध्य प्रदेश की सरकार आदिवासियों और खेलों के प्रति कितनी सहज और सजग है इस बात की जानकारी सभी को है. हर दिशा में इन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उमरिया जिले से सामने आई लापरवाही की तस्वीर ने सरकार के प्रयासों पर पानी फेर दिया है. जनजाति कार्य विभाग द्वारा उमरिया में राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता ताइक्वांडो का आयोजन किया गया था. आयोजन में हुई लापरवाही अब सियासी बयानबाजी में तब्दील हो गई है. 

मात्र एक दिन में कार्यक्रम किया समाप्त
उमरिया जिला में पहली बार बाल क्रीड़ा परिसर भरौला में ताइक्वांडो खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम दो दिन चलना था लेकिन आयोजन कर्ता ने लापरवाही की ऐसी बहार लाई की मात्र एक दिन में कार्यक्रम समाप्त हो गया. हैरानी की बात ये रही कि जहां चीफ गेस्ट को बैठना था वहां आयोजन कर्ता खुद जाकर बैठ गए मानो उनसे बढ़कर कोई नहीं है. सबसे बड़ी लापरनाही तो ये रही कि ना तो कार्यक्रम  में दीप प्रजवल्लित किया गया ना ही आदिवासी जनप्रतिनिध्ियों को आंंत्रित किया गया था. 

सवाल पूछने पर ये रहा कार्यक्रम प्रभारी का जवाब
जब कार्यक्रम प्रभारी से इस अनदेखी पर सवाल किया गया तो उनके जवाब बहुत सटीक साबित नहीं हो रहे थे. राम कुशल पांडे, कार्यक्रम प्रभारी ने बताया कि कार्यक्रम की तारीख 2-3 अक्टूबर के बीच थी, हालांकि दशहरा की वजह से बच्चे अपने घर चले गए थे. जिसकी वजह से उन्होंने तारीखों में बदलाव किया और 8 से 11 अक्टूबर नई तारीखों को तय किया.  

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल जब संसोधित तारीखों के पत्र के बारे में किया गया तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया और दशहरा सनातन धर्म के महत्व को बताना शुरू कर दिया. वहीं चीफ गेस्ट पर जब सावल उठाए गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सहायक आयुक्त को ही चीफ गेस्ट बना लिया था.

प्रतिभागी ने बताई सच्चाई
वहीं बालाघाट से उमरिया पहुंची प्रतिभागी ऋषा पांडे ने बताया कि वे कल आईं थी और आज खेल को समाप्त भी कर दिया गया है. खेल जहां खेला जाना है वहां कोई दूसरी टीम मौजूद नहीं , लडकी प्रतिभागी मौजूद नहीं. अन्य टीम के न होने से हमारा सिलेक्शन यूं ही हो गया है. अब वे उनके साथ मौजूद बाकी प्रतिभागियों के साथ इंदौर जाएंगी. 

कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचारी का आरोप
इस घटना के सामने आते ही सियासी बयानबाजी शुरू है. उमरिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय कोल अब भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यक्रम में मौजूद 21 खिलाड़ियों का अपमान हुआ है. भाजपा जो दावे करती है वो निभाती नहीं है. घटनास्थल पर मौजूद खेल अधिकारी,  खुद को आरएसएस का मानता है इसलिए वहीं दबंगई दिखाई गई. इसलिए वहां सरस्वती मां की प्रतिमा की ना पूजा की गई और ना  ही प्रतिभागियों का सम्मान. इस कार्यक्रम के आयोजन में जो भी अधिकारी जिम्मेदार है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई है. रिपोर्ट: अरुण त्रिपाठी, उमरिया

TAGS

mp news

Trending news

mp news
राज्य स्तरीय ताइक्वांडो में देवी-देवताओं का अपमान, कार्यक्रम भी 1 दिन में निपटाया
chhatarpur news hindi
बुजुर्ग पर तंत्र-मंत्र का शक, 20 लोगों ने कर दिया हमला; पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट
Cough Syrup Death
बच्चों को कब देनी चाहिए कफ सिरप, AIIMS के डॉक्टर ने बताया क्या करें और क्या ना करें
chhattisgarh news
दुर्ग में रफ्तार का कहर! मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने मां-बेटी को कुचला
chhattisgarh news
गर्लफ्रेंड संग लिव-इन में रहता था, पैसे हुए खत्म तो खुद के अपहरण की रची साजिश
indian railway
MP-छत्तीसगढ़ के लिए मोदी सरकार ने खोल दिया खजाना, 4 रेलवे रूट को मिली मंजूरी
mp news
'I LOVE PIG', इंदौर में लगा विवादित पोस्टर, कांग्रेस ने FIR की मांग की, जानें मामला
mp news
एक-एक कर काट डाले 40 बकरे, बलि चढ़ाकर खून पी गया बैगा, जानिए क्या है परंपरा
mp news
'ज्यादा नेतागिरी मत बताना', गुस्साए युवक ने BJP विधायक को फटकारा, सुनाई खरी-खोटी
satna news
स्टोररूम से भागते आई महिलाएं, देखी ऐसी चीज की पैरों तले जमीन खिसक गई; मचा हड़कंप