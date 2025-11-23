Advertisement
ऐसी पत्नी से भगवान बचाए! आपसी विवाद के चलते पति की दर्दनाक मौत, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Umaria Crime News: उमरिया जिले के ग्राम सिंहवाड़ा में घरेलू विवाद ने एक दर्दनाक रूप ले लिया, जहां पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी, नौरोजाबाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 23, 2025, 11:16 PM IST
ऐसी पत्नी से भगवान बचाए!
Umaria Domestic Dispute: उमरिया जिले के ग्राम सिंहवाड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 23 नवंबर की शाम लगभग 4 बजे, रानी कोल नामक महिला ने अपने ही पति पर बेरहमी से डंडे से हमला किया और उसकी जान ले ली. स्थानीय लोगों ने बताया कि दंपती के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो आज एक खौफनाक रूप में सामने आया. सूचना मिलते ही नौरोजाबाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

घटना स्थल पर परिवार और पड़ोसियों में हड़कंप मच गया. परिजन सदमे में थे और कुछ लोग रोते-बिलखते दिखाई दिए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए प्रकरण दर्ज कर आरोपी महिला रानी कोल को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में स्पष्ट हुआ है कि आपसी विवाद हत्या का मुख्य कारण रहा. नौरोजाबाद पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और हर पहलू को ध्यान में रख रही है.

मामले की जांच जारी
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि यह घटना इलाके के लिए एक बड़ी सदमा है. SC बहोती SDOP पाली ने कहा कि आरोपी महिला से पूछताछ जारी है और जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा. पुलिस ने आसपास के लोगों से सहयोग मांगा है ताकि मामले की जांच और स्पष्ट हो सके. इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर घरेलू विवादों के खतरनाक पहलू को उजागर कर दिया, जो अचानक किसी की जिंदगी को हिला कर रख देता है. (रिपोर्टः अरुण त्रिपाठी, उमरिया)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

umaria news

