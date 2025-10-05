उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत, 4-5 दिन पुराना मिला शव, सुरक्षा पर उठे सवाल

Bandhavgarh Tiger Reserve: मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व में बाघों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. ताज़ा घटना रिज़र्व के पनपथा बफर ज़ोन के सलखनिया जंगल में हुई, जहां एक क्षत-विक्षत बाघ का शव मिला. शव चार-पांच दिन पुराना और बुरी तरह सड़ चुका है, जिससे यह पुष्टि करना मुश्किल हो रहा है कि मृत बाघ नर था या मादा. इस घटना के बाद वहां गश्ती दल और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Tiger Attack: MP में बाघ का आतंक! किशोर को जबड़े में दबाकर भागा, गांव में दहशत

Add Zee News as a Preferred Source

उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत

दरअसल, उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (Bandhavgarh Tiger Reserve) के सलखनिया बीट इलाके के जंगल में चार से पांच दिन पुराना बाघ का शव मिला है. शव पूरी तरह सड़ चुका था, जिससे नर या मादा होने की पुष्टि नहीं हो पाई. यह घटना जंगल में रोजाना की जा रही गश्ती व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है कि कैसे बाघ की मौत कई दिनों तक किसी को पता नहीं चली. सूचना मिलने पर रिजर्व की टीम, डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच कर मौत के कारणों की जांच कर रही है.

बाघों की सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना ने पार्क प्रबंधन की गश्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह इलाका रोजाना गश्ती वाला माना जाता है, बावजूद इसके बाघ की मौत हो जाना और कई दिनों तक इसका पता नहीं चलना प्रबंधन की लापरवाही की ओर इशारा करता है. घटना की सूचना मिलते ही पार्क की वरिष्ठ टीम तुरंत मौके पर पहुंची. बाघ के मौत के कारणों का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है. फॉरेंसिक जांच के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बाघ की मौत प्राकृतिक थी या इसके पीछे शिकार या जहर जैसी कोई अन्य साज़िश थी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!