बिन पानी आकाशकोट में तबाही...उमरिया में हवा उगल रहे हैंडपंप, अधूरी पड़ी 136 करोड़ की योजना

Akashkot Water Problem: उमरिया जिले के आदिवासी बाहुल्य आकाशकोट अंचल में इन दिनों पानी सबसे बड़ी परेशानी बन गया है. भीषण गर्मी के बीच यहां के दर्जनों गांवों के हजारों लोग बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. गांवों में लगे सरकारी हैंडपंप जवाब दे चुके हैं और ज्यादातर जगहों पर सिर्फ हवा निकल रही है. प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख चुके हैं. हालत यह है कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सुबह से शाम तक सिर्फ पानी की तलाश में भटकते रहते हैं. कई परिवारों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाकर गंदे पोखरों और नालों का सहारा लेना पड़ रहा है.

'पानी की तबाही है, आकाशकोट गवाही है...', यह नारा अब इस इलाके की सच्चाई बन चुका है. पानी की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक कई बार प्रदर्शन किए, लेकिन हालात नहीं बदले. विंध्य-मैकल पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई पर बसे आकाशकोट के करीब 25 गांव हर साल गर्मी में प्यास से जूझते हैं. धवईझर, तुम्मादर, जंगेला, अतरिया, बाजाकुंड, पठारी और मजमानी जैसे गांवों में पानी की परेशानी अब लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है. ग्रामीणों का कहना है कि हर साल वादे होते हैं, लेकिन राहत कभी नहीं मिलती.

लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर

ग्राम धवईझर की लीला सिंह और अहिल्या सिंह बताती हैं कि घर के पुरुष मजदूरी पर चले जाते हैं, जबकि महिलाओं और बच्चों का पूरा दिन पानी लाने में निकल जाता है. कई बार घंटों इंतजार के बाद भी हैंडपंप से पानी नहीं निकलता. मजबूरी में गांव के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं. बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत भी खराब हो रही है. गांव की सुशीला सिंह और संतोषी सिंह कहती हैं कि गर्मी शुरू होते ही सबसे बड़ा डर पानी का होता है. लोगों को डर है कि अगर जल्द इंतजाम नहीं हुए तो हालात और खराब हो सकते हैं.

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लोग आज भी पानी के लिए परेशान

जल संकट दूर करने के लिए वर्ष 2023 में जल जीवन मिशन के तहत 136 करोड़ रुपये की आकाशकोट समूह जल प्रदाय योजना शुरू की गई थी. योजना के तहत हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था और इसे 2025 तक पूरा होना था. लेकिन दो साल बाद भी यह योजना अधूरी पड़ी है. ग्रामीणों का आरोप है कि काम बेहद धीमी गति से चल रहा है. प्रशासन और विभागीय दावों के बीच गांवों की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है. लोग आज भी पानी के लिए परेशान हैं और अधूरी योजना सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित दिखाई दे रही है.

पेयजल संकट कोई नई बात नहीं

उमरिया जिले में पेयजल संकट कोई नई बात नहीं है. ग्रामीण इलाकों में सालों से लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकल पाया. स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अजमत खान का कहना है कि अगर समय रहते योजनाओं पर गंभीरता से काम होता, तो आज आदिवासी परिवारों को इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता. वहीं जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह ओहरिया ने दावा किया है कि समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. लेकिन गांवों में प्यास से जूझते लोगों के लिए सरकारी आश्वासन अब भरोसे से ज्यादा इंतजार की कहानी बन गए हैं.

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