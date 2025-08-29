इस गांव में नहीं हो रही युवाओं की शादी, रिश्ते वाले कर देते हैं इनकार, वजह कर देगी हैरान

MP News-मध्यप्रदेश के उमरिया में एक ऐसा गांव है जहां के युवक-युवतियों की शादी नहीं हो रही है. इसकी वजह भी हैरान करने वाली है. गांव में जाने के लिए सड़क नहीं होने की वजह से युवाओं की शादी नहीं हो रही है. अगर कोई रिश्तेदार यहां संबंध करने के लिए आ जाए तो पहले वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर पूछताछ करता है. आजादी के बाद भी शिक्षा पानी और सड़क जैसी सुविधाओं के लिए यहां के लोग तरस रहे हैं. युवाओं के रिश्ते नहीं होने की वजह से ग्रामीण काफी परेशान हैं.

नगर परिषद में है शामिल

उमरिया के मानपुर नगर परिषद के हनचौरा गांव की यह हालत है. हनचौरा गांव को चार साल पहले पंचायत से हटाकर नगर परिषद में शामिल कर लिया गया है. लेकिन समस्या आज भी वैसी ही है. चार सला पहले नगर परिषद बनने के बाद भी यहां के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं. सड़कों की हालत इतनी खराब है कि बच्चों को तक स्कूल जाने में परेशानी होती है. गांव में इमरजेंसी के दौरान एंबुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है.

युवाओं की नहीं हो रही शादी

ग्रामीणों ने बताया कि समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि सड़क, पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से युवक-युवतियों की शादी नहीं हो पा रही है. ग्रामीण संग्राम कोल का कहना है कि दो बार मेरी शादी के लिए रिश्तेदार आए मगर सड़क की हालत देखकर वह वापस चले गए. अब तक हमारी शादी नहीं हो पाई.

विधायक पर लगाए आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र की विधायक मीना सिंह, जो बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं. चुनाव जीतने के बाद वादे भूल जाती है. गांव के विकास की बातें केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है. वहीं नगर परिषद अधिकारी राजेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी अभी नगर परिषद में इस पंचायत को शामिल किया गया है, जिन कार्यों की मांग होगी उसको बनवाया जाएगा.

