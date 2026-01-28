उमरिया में स्कूल में बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 5 को जिला अस्पताल किया गया रेफर, फूड पॉइजनिंग की आशंका

Food Poisoning in School-मध्यप्रदेश के उमरिया के करकेली विकासखंड स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल के जरहा में बुधवार को लगभग दो दर्जन से ज्यादा छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. छात्रों को बुखार, उल्टी और दस्त की शिकायत हुई. छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल प्रबंधन ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी. छात्रों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में भर्ती कराया गया है, जबकि पांच बच्चों को इलाज के लिए उमरिया जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

स्कूल परिसर में किया जा रहा इलाज

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत सभी बीमार बच्चों का प्राथमिक इलाज शुरू किया. फिलहाल सभी बच्चों का इलाज स्कूल परिसर में ही किया जा रहा है. बच्चों की स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है. शुरुआत में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है. बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम एहतियातन गांव में भी जांच कर रही है. इसके अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारी मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

डॉक्टरों की टीम को किया तैनात

करकेली विकासखंड स्त्रोत समन्वयक विनीत चतुर्वेदी ने बताया कि सूचना मिलते ही टीमें मौके पर पहुंच गई थीं. बच्चों का इलाज लगातार जारी है, उनकी देखरेख की जा रही है. उन्होंने यह बताया कि वे खुद मौके पर पहुंचे थे और स्थिति अभी नियंत्रण में है. एसडीएम अंबिकेश सिंह ने बताया कि हमने बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है. यहां पर भी डॉक्टरों को तैनात किया गया है. पानी के सैंपल लिए गए हैं, साथ ही खाने की सामग्री के साथ बूंदी का सैंपल लिया गया है.

बूंदी से फूड पाइजनिंग की आशंका

बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है. शुरुआती में खाने से बीमार होने की आशंका जताई जा रही है. छात्रों ने बताया है कि 26 जनवरी के दिन स्कूल में बूंदी और भोजन खाने के बाद उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी हुई है और उसके बाद उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला गया. बुधवार की सुबह से छात्रों की हालत और खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें नौरोजाबाद एवं जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. अधिकारियों ने स्कूल की रसोई में बन रहे भोजन की सामग्री, दाल-चावल, आटा और सामग्री का सैंपल लिया.

