Add Zee Business As A Preferred Source
App

उमरिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई अर्टिगा कार, 5 लोगों की मौत

Umaria Road Accident: मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक सकड़त हादसा हो गया. यहां एक अर्टिगा कार की ट्रक से जोदार टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, मृतकों में एक पुरुष और एक बच्चा भी शामिल है. खबर अभी अपडेट की जा रही है...

Written ByPooja
Published: Jul 09, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:06 AM IST
उमरिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई अर्टिगा कार, 5 लोगों की मौत
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
छिंदवाड़ा में भ्रष्टाचार की खुली पोल, बारिश में बह गई 13 लाख की पुलिया
Chhindwara News46 min ago
2
gwalior newsJul 08
3
mp farmer newsJul 08
4
khandwa newsJul 08
5
Delhi High CourtJul 08