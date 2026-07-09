उमरिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई अर्टिगा कार, 5 लोगों की मौत

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Umaria Road Accident: मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक सकड़त हादसा हो गया. यहां एक अर्टिगा कार की ट्रक से जोदार टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, मृतकों में एक पुरुष और एक बच्चा भी शामिल है.
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. अब तक चार शव वाहन से बाहर निकाले जा चुकें हैं, जबकि एक शव कार में फंसा होने के कारण उसे निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है. पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है. हादसे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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