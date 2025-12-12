Advertisement
एक बार निलंबित होने के बाद भी नहीं टूटी 'नशे की लत',स्कूल में नशे की हालत में सोते हुए मिले मास्टर जी

Umaria News-उमरिया में एक सरकारी स्कूल में शिक्षक पर नशे की हालत में स्कूल पहुंचने और कुर्सी पर सोते हुए पाए जाने का आरोप है. इस घटना को लेकर एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है. इस वीडियो में शिक्षक कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे हैं और बोलने की स्थिति में नहीं हैं. जानकारी के अनुसार, पहले भी शिक्षक नशे की हालत में स्कूल पहुंचने के चलते निलंबित हो चुका है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 12, 2025, 08:06 AM IST
Teacher Found Drunked at Duty-मध्यप्रदेश के उमरिया के करौंदी टोला स्थित एक सरकारी स्कूल में एक बार फिर शिक्षक की शराबखोरी ने शिक्षा विभाग के दावों पर सवाल खड़ा कर दिया है. स्कूल के शिक्षक चंद्रभान रौतेल पर नशे की हालत में स्कूल पहुंचने और ड्यूटी के दौरान कुर्सी पर सोते रहने का गंभीर आरोप लगा है. गुरुवार को इस घटना का वीडियो सामने आते ही मामला तूल पकड़ गया, जिसके बाद विभाग ने जांच के निर्देश दिए हैं. 

शिक्षक का वीडियो हुआ वायरल
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि चंद्रभान रौतेल कुर्सी पर झूलते हुए बैठे हैं और बोलने तक की स्थिति में नहीं हैं. आसपास मौजूद ग्रामीण और स्कूल स्टाफ उन्हें कई बार आवाज देते दिखते हैं, लेकिन शिक्षक प्रतिक्रिया देने में असमर्थ नजर आते हैं. वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों ने शिक्षक के इस गैर-जिम्मेदार व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे शिक्षक बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं. 

नशे की हालत में स्कूल आया था शिक्षक
इस घटना की जानकारी मिलते ही गुरुवार को बीआरसीसी मानपुर ने तत्काल एक जांच टीम को स्कूल भेजा, टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया औ पाया कि शिक्षक वास्तन में नशे की हालत में ही स्कूल आए थे. टीम ने वहीं पर पंचनामा तैयार कर पूरी जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई. मौके पर तैयार किए गए दस्तावेजों में शिक्षक की स्थित का पूरा विवरण दर्ज किया गया है. 

विभागीय कार्रवाई की जाएगी
बीआरसीसी यज्ञ सेन त्रिपाठी ने बताया कि शिक्षक के नशे में पाए जाने की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को इस पूरे मामले का प्रतिवेदन उच्च कार्यालय भेजा जाएगा, जिसके आधार पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. 

पहले भी हो चुका है निलंबन
चौंकाने वाली बात यह है कि यह पहला मौका नहीं है जब चंद्रभान रौतेल इसी आरोप में पकड़े गए हों. इससे पहले भी उन पर नशे की हालत में स्कूल आने की शिकायतें हुई थीं, जिस पर उन्हें निलंबित किया गया था. हालांकि बहाली के बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया. ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार चेतावनी और कार्रवाई के बाद भी शिक्षक की हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. 

