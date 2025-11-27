Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhमध्य प्रदेश बजट 2023

पहले थप्पड़, फिर डंडों की बरसात…, नायब तहसीलदार ने गार्ड को पीटा, अफसर मैडम की हरकत कैमरे में कैद

Naib Tehsildar's Video Goes Viral: मुरैना की नायब तहसीलदार ज्योति लाक्षाकार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने ही बिल्डिंग के गार्ड की पिटाई करते हुए नजर आ रही हैं. इस मामले में दोनों ही पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत की है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 27, 2025, 06:15 PM IST
नायब तहसीलदार ने गार्ड को पीटा
नायब तहसीलदार ने गार्ड को पीटा

Naib Tehsildar Of Morena Beats Up Guard: मुरैना की नायब तहसीलदार ज्योति लाक्षाकार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में नायब तहसीलदार हाथ में डंडा लिए अपने ही मल्टी के गार्ड के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रही हैं. मामला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 पर स्थित रॉयल रेजीडेंसी का बताया जा रहा है, जहां नायब तहसीलदार ज्योति लाक्षाकार निवास करती हैं. 

जानकारी के अनुसार, किसी बात को लेकर उनका मल्टी के गार्ड से विवाद हो गया, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और मारपीट की नौबत आ गई. वीडियो वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई. पीड़ित 50 वर्षीय गार्ड ने सिटी कोतवाली पहुंचकर तहसीलदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस का कहना है कि मामला एक प्रशासनिक अधिकारी से जुड़ा है, जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा.

गार्ड की नायब तहसीलदार ने की पिटाई

पीड़ित गार्ड मोहरमन शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, बिल्डिंग में रहने वाली  नायब तहसीलदार ज्योति लाक्षाकार ने मुझे बुलाया. जिसके बाद मुझ से बोलने लगी कि, 'तू मेरे ड्राइवर से क्या बोल रहा था?' मैंने जवाब दिया कि, 'आज मैडम तुम्हारी गाड़ी में नहीं गईं, किसी अन्य गाड़ी में गई हैं.'

गार्ड ने लगाया आरोप

गार्ड का आरोप है कि इस बात से नाराज  ज्योति लाक्षाकार ने पहले थप्पड़ मारे. इसके बाद गार्ड रूम से डंडा उठाया और उससे मारपीट शुरू कर दी. गार्ड ने नायब तहसीलदार पर गालियां देने का भी आरोप लगाया है. यह पूरी घटना वहां मौजूद अन्य गार्डों ने भी देखी. साथ ही बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी में भी पूरी वारदात कैद हो गई. 

टीआई बोले CM के दौरे के बाद होगी कार्रवाई

इस मामले में कोतवाली टीआई अमित भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि, गार्ड के द्वारा मारपीट का आवेदन दिया गया. शिकायत मिलने पर दीवान ने मौके पर पहुंचकर जांच की है. टीआई ने बताया कि नायब तहसीलदार ने भी आवेदन देकर गार्ड अनर्गल बात करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि आज सीएम दौरे के बाद मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

