चाय की तलब ने बनाया हत्यारा, मांग पूरी न होने पर बौखलाय बेटा, मां को दी दिल दहला देने वाली सजा

Son Killed His Mother: मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चिरमिरी क्षेत्र में एक व्यक्ति को चाय की तलब ने जेल पहुंचा दिया है. बेटे ने मां से चाय बनाने के लिए बोला, लेकिन मां ने बनाने से इनकार कर दिया. जिससे बौखलाए व्यक्ति ने अपनी ही मां पर फरसे से वार कर मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद खुद पोड़ी थाना पुलिस जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

यहव घटना चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र वार्ड क्रमांक एक के ग्राम लामीगोड़ा की है. प्रार्थी अर्जुन सिंह (34) निवासी लामीगोड़ा, पोड़ी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट के अनुसार, सुबह सोकर उठने के बाद आरोपी अर्जुन सिंह ने अपनी मां शांति बाई से चाय बनाने को कहा. मां शांति बाई (65) ने चाय बनाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह खुद चाय बनाकर पी लो. इस बात पर आरोपी अर्जुन सिंह बौखला गया.

बौखलाय बेटा ने कर दी हत्या

गुस्से में आकर आरोपी ने घर में रखा लोहे का फरसा उठाया और अपनी मां शांति बाई के गर्दन पर कई बार वार कर दिया, जिससे मां की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद खुद बेटे ने पोड़ी थाना पहुंच कर घटना की जानकारी दी. सूचना के बाद पोड़ी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर घटना स्थल पर पहुंची और जांच शुरू की. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी गिरफ्तार

पूछताछ के दौरान आरोपी अर्जुन सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे का फरसा जब्त कर लिया है. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

