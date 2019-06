VIDEO: पुलिया निर्माण में लगे थे मजदूर, अचानक सूखी नदी में आ गई बाढ़ और फिर...

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अचानक एक सूखी नदी में बाढ़ आने से मजदूरों की जान मुश्किल में पड़ गई. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, बुरहानपुर के एक गांव के पास सूखी नदी में पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है. इस दौरान निर्माण कार्य में लगे सात मजदूरों का जान सांसत में फंस गई. दरअसल, रविवार को मालवा-निमाड़ क्षेत्र में हुई जमकर बारिश हुई. इसके कारण बुरहानपुर की इस सूखी नदी में अचानक बाढ़ आ गई. जिसके चलते नदी पर पुलिया के निर्माण कार्य में लगे 7 मजदूर बाढ़ के बीच फंस गए. मजदूरों ने किसी लोहे के एक ढांचे पर चढ़कर अपनी जान बचाई.

#WATCH Madhya Pradesh: Seven labourers who were working on construction of a bridge over a dried up river in Burhanpur were stuck, after water suddenly started flowing in the river following a long spell of rain in the area. All labourers were rescued safely. pic.twitter.com/LNS03Uxlxw

— ANI (@ANI) June 30, 2019