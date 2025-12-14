Advertisement
विदिशा में बड़ा हादसा, पिकनिक मनाने जा रहे 48 बच्चों से भरी बस नदी में गिरी, 28 घायल

MP News: विदिशा में सुबह बड़ा हादसा होते-होते टल गया. पिकनिक मनाने साँची जा रही एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरी. बस में करीब 48 बच्चे सवार थे.

 

Dec 14, 2025, 03:53 PM IST
Vidisha bus accident: विदिशा जिले में सुबह बड़ी घटना होते-होते टल गई. दरअसल, साँची पिकनिक मनाने निकली एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई. बस में करीब 48 बच्चे सवार थे. 28 बच्चों के घायल होने की खबर सामने आई है. सभी घायल बच्चों का उपचार राजीव गांधी शासकीय जन चिकित्सालय, गंजबासौदा में चल रहा है.

डिसबैलेंस होकर गिरी बस
हादसा जिले के नटेरन थाना क्षेत्र अंतर्गत जोहद गाँव का है, जहाँ सुबह करीब 10 बजे स्कूल बस डिसबैलेंस होकर पुल के नीचे गिर गई. बस के गिरने से कई छात्रों को गंभीर से लेकर मामूली चोटें आई हैं, जिसके बाद सभी को प्राथमिक उपचार देने के लिए राजीव गांधी शासकीय जन चिकित्सालय, गंजबासौदा भेजा गया है.

रेफर किए गए बच्चे
हादसे में 5 बच्चों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें विदिशा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल रेफर किया गया. फिलहाल सभी छात्रों की स्थिति स्थिर है. घटना की खबर सामने आने से घटनास्थल पर राहत कार्य शुरू कर दिया गया है. मौके पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौजूद है. बस गिरी कैसे, इस पहलू पर गहनता से जांच चल रही है.

इस वजह से डिसबैलेंस हुई बस
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पुल की संकरी और कम चौड़ाई और चालक द्वारा सामने से आ रहे वाहनों को रास्ता देने के प्रयास में बस डिसबैलेंस हुई और पुल के नीचे जा गिरी. गनीमत रही कि नदी में पानी नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. हादसे की खबर छात्रों के अभिभावकों को दे दी गई है. स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि इस हादसे में किसी भी छात्र की जान नहीं गई है, हालांकि यह हादसा कई छात्रों के लिए भयावह है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. विदिशा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

