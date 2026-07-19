रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने निकले राहुल भैया, विदिशा में गुटबाजी छोड़ संगठन मजबूत करने का दिया संदेश

MP Politics News: मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह शनिवार को विदिशा पहुंचे, जिन्हें राहुल भैया के नाम से जाना जाता है. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और पार्टी के भीतर गुटबाजी खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करना है, जो किसी कारण से पार्टी की मुख्यधारा से दूर हो गए हैं.