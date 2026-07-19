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रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने निकले राहुल भैया, विदिशा में गुटबाजी छोड़ संगठन मजबूत करने का दिया संदेश

MP Congress News: एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल भैया ने संगठन को मजबूत करने के लिए विदिशा पहुंचे. जहां उन्होंने रूठे कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ने की बात कही. उन्होंने गुटबाजी खत्म कर सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कांग्रेस के लिए काम करने का आह्वान किया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 19, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:14 PM IST
रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने निकले राहुल भैया, विदिशा में गुटबाजी छोड़ संगठन मजबूत करने का दिया संदेश
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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