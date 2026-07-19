रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने निकले राहुल भैया, विदिशा में गुटबाजी छोड़ संगठन मजबूत करने का दिया संदेश

राज्य चुनें
MP Politics News: मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह शनिवार को विदिशा पहुंचे, जिन्हें राहुल भैया के नाम से जाना जाता है. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और पार्टी के भीतर गुटबाजी खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करना है, जो किसी कारण से पार्टी की मुख्यधारा से दूर हो गए हैं.
इस दौरान अजय सिंह ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वह लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा रहा है और उन्हें संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. उनके मुताबिक, कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करना जरूरी है.
40 से ज्यादा जिलों का दौरा
उन्होंने बताया कि अब तक वह मध्य प्रदेश के 40 से अधिक जिलों का दौरा कर चुके हैं और लगभग तीन-चौथाई प्रदेश कवर हो चुका है. इस दौरान उन्हें कार्यकर्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. कई ऐसे पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनसे मिले हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के समय से पार्टी से जुड़े थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय नहीं थे.
फिर से संगठन में जोड़ना
राहुल भैया ने कहा कि इन दौरों के दौरान ऐसे कई कार्यकर्ता सामने आए हैं, जिनकी लंबे समय से कोई पूछ-परख नहीं हुई थी और वे घर बैठ गए थे. उनका मानना है कि ऐसे लोगों को फिर से संगठन से जोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ी सफलता है. उन्होंने कहा कि पार्टी की ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं और उन्हें सम्मान और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए.
एक जुट होकर काम करें
कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर अजय सिंह ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि पार्टी लंबे समय से सत्ता से बाहर है, इसलिए अब व्यक्तिगत गुटों को छोड़कर सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को केवल 'कांग्रेस गुट' में रहकर काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती और भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी को एकजुट होकर पार्टी हित में काम करना होगा.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!