विदिशा: बीजामंडल में नमाज अदा करने का दावा, वीडियो वायरल होने पर भड़का सकल हिंदू समाज, आंदोलन का ऐलान

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विदिशा जिले में इन दिनों चर्चा में बने बीजामंडल से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है. वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें एक मुस्लिम युवक नमाज अदा करता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद एक हिंदू संगठन ने इसपर आपत्ति जताई है. संगठन ने संबंधिक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है.
इस मामले में याचिकाकर्ता शुभम वर्मा ने कहा कि बीजामंडल के अंदर घुसकर एक युवक नमाज पढ़ रहा है. हमारे मंदिर बीजामंडल को अशुद्ध किया गया है. सकल हिंदू समाज शुद्धि आंदोलन चलाएगा. उनका कहना है कि जो बीजामंडल हमें सिर्फ नाग पंचमी के दिन एक दिन पूजन के लिए मिलता है. वहां पर ASI के चार गार्ड सुरक्षा के बीच मुस्लिम युवक कैसे घुस गया और उसने वहां नमाज कैसे पढ़ी. इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है.
नमाज अदा करने के दावे के बारे में सूचना मिलने पर पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और संबंधित युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई. बता दें कि, बीजामंडल (विजय मंदिर) से जुड़े दो वीडियो सामने आए हैं. सात सेकंड के इन वीडियो में एक युवक मंदिर परिसर की सीढ़ियों पर खड़ा दिखाई देता है. दूसरे वीडियो में वह सीढ़ियों पर आगे की ओर झुकता हुआ नज़र आता है. हालांकि, इन वीडियो की तारीख और समय के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर एक युवक बीजा मंडल पहुंचा. घूमते-फिरते वह सीढ़ियों के ऊपर बने बड़े बरामदे तक पहुंचा.
बीजामंडल क्या है?
विदिशा का बीजामंडल एक प्राचीन ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है. माना जाता है कि यहां कभी एक विशाल हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे विजय मंदिर के नाम से जाना जाता था. आज भी इस जगह पर पुराने मंदिर के वास्तुशिल्प के अवशेष दिखाई देते हैं. बीजामंडल के इतिहास और धार्मिक स्वरूप को लेकर लंबे समय से अलग-अलग दावे और विवाद रहे हैं. बीजामंडल के मालिकाना हक और धार्मिक स्वरूप से जुड़ा मामला अभी अदालत में विचाराधीन है. इस वजह से हर साल नागपंचमी के मौके पर मंदिर के ताले खोलने और अंदर पूजा-अर्चना करने को लेकर स्थिति संवेदनशील बनी रहती है.
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