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विदिशा: बीजामंडल में नमाज अदा करने का दावा, वीडियो वायरल होने पर भड़का सकल हिंदू समाज, आंदोलन का ऐलान

विदिशा के बीजामंडल का एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद शुरू हो गया है. दावा है कि वीडियो में एक मुस्लिम युवक नमाज अदा करता नजर आ रहा है. हिंदू संगठन ने आपत्ति जताते हुए संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की है.

Written ByPooja
Published: Aug 20, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:49 PM IST
विदिशा: बीजामंडल में नमाज अदा करने का दावा, वीडियो वायरल होने पर भड़का सकल हिंदू समाज, आंदोलन का ऐलान

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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