विदिशा: बीजामंडल में नमाज अदा करने का दावा, वीडियो वायरल होने पर भड़का सकल हिंदू समाज, आंदोलन का ऐलान

नमाज अदा करने के दावे के बारे में सूचना मिलने पर पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और संबंधित युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई. बता दें कि, बीजामंडल (विजय मंदिर) से जुड़े दो वीडियो सामने आए हैं. सात सेकंड के इन वीडियो में एक युवक मंदिर परिसर की सीढ़ियों पर खड़ा दिखाई देता है. दूसरे वीडियो में वह सीढ़ियों पर आगे की ओर झुकता हुआ नज़र आता है. हालांकि, इन वीडियो की तारीख और समय के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर एक युवक बीजा मंडल पहुंचा. घूमते-फिरते वह सीढ़ियों के ऊपर बने बड़े बरामदे तक पहुंचा.