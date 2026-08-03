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विदिशा में पढ़ाई के लिए जान जोखिम में! बेतवा चेक डैम पर 10 छलांगें लगाकर स्कूल पहुंचते हैं बच्चे

विदिशा जिले के ककरुआ गांव के बच्चों को 8वीं कक्षा के बाद की पढ़ाई के लिए अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर होना पड़ता है. गांव में उच्च कक्षाओं के लिए स्कूल न होने के कारण छात्राओं को बेतवा नदी पर बने चेक डैम को पार करने के लिए चार-चार फीट की दस छलांगें लगानी पड़ती हैं.

Written ByZee Pramod Sharma Edited ByRanjana Kahar
Published: Aug 03, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:20 PM IST
विदिशा में पढ़ाई के लिए जान जोखिम में! बेतवा चेक डैम पर 10 छलांगें लगाकर स्कूल पहुंचते हैं बच्चे

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Zee Pramod Sharma

Zee Pramod Sharma

प्रमोद शर्मा ज़ी न्यूज में एसोसिएट एडिटर हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. अपनी बेबाक, तथ्यपरक और जमीनी रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले प्रमोद शर्मा ने देश के कई संवेदनशील मुद्दों पर ऐसी खोजी रिपोर्टें की हैं, जिन्होंने व्यापक जनचर्चा के साथ-साथ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. उनकी चर्चित रिपोर्टों में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति और उन पर होने वाले अत्याचार, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के कथित अर्धधर्मांतरण जैसे विषय प्रमुख रहे हैं.

प्रमोद शर्मा ज़ी न्यूज के लोकप्रिय चुनावी शो 'चुनावी दूरबीन' के होस्ट भी हैं. इस कार्यक्रम के माध्यम से वे चुनावी राज्यों की राजनीतिक नब्ज़, ज़मीनी समीकरण, मतदाताओं का मूड और सत्ता की वास्तविक तस्वीर दर्शकों तक सरल और तथ्यात्मक अंदाज में पहुंचाते हैं. उन्होंने पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में व्यापक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किए हैं. उनकी कई खोजी रिपोर्टों ने प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों को उजागर किया और संबंधित सरकारों व एजेंसियों को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया.

यदि आप प्रमोद शर्मा से सीधे जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें ईमेल कर सकते हैं: Pramod2.sharma@zeemedia.com. इसके अलावा इंस्टाग्राम (@Zee_Pramod)

 

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