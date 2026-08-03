विदिशा में पढ़ाई के लिए जान जोखिम में! बेतवा चेक डैम पर 10 छलांगें लगाकर स्कूल पहुंचते हैं बच्चे

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मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का ककरुआ गांव प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर करता है. यहां मासूम बच्चों को स्कूल जाने और उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए रोजाना अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर होना पड़ता है. गांव में केवल आठवीं कक्षा तक ही स्कूल की सुविधा है. इससे आगे की पढ़ाई के लिए छात्रों को पास के मुख्य स्कूल तक जाना पड़ता है, लेकिन उनके पास सुरक्षित, सुविधाजनक परिवहन या सीधा पुल नहीं है.
बेतवा चेक डैम पर छलांगें लगाकर स्कूल पहुंचते हैं बच्चे
सुरक्षित और पक्की सड़क से जाने पर सफर की दूरी 3 किलोमीटर से बढ़कर 12 किलोमीटर हो जाती है, इतनी लंबी दूरी रोज तय करना ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए बहुत मुश्किल है. इस लंबे चक्कर से बचने के लिए छात्र बेतवा नदी पर बने चेक डैम से होकर जाने वाला खतरनाक रास्ता चुनते हैं. स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें तेजी से बहते पानी के बीच चेक डैम पर चार-चार फीट की दस जानलेवा छलांगें लगानी पड़ती हैं. जरा सी भी चूक या संतुलन बिगड़ने पर नदी की तेज धारा में बह जाने का तुरंत खतरा रहता है. इस गंभीर समस्या के बावजूद अधिकारियों ने अभी तक कोई पक्का पुल या आसानी से इस्तेमाल होने वाला रास्ता नहीं बनाया है.
जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे छात्र, एमपी के विदिशा से डरावनी तस्वीर#MPNews #Video | @hardikdavelive pic.twitter.com/4OaRVmFj6s
— Zee News (@ZeeNews) August 3, 2026
पढ़ाई के लिए जान जोखिम में!
ग्रामीणों का कहना है कि मानसून के मौसम में पानी का बहाव बढ़ जाने से यह रास्ता बहुत खतरनाक हो जाता है और हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है. इसके बावजूद छात्र स्कूल जाने के लिए रोजाना इस खतरनाक रास्ते से गुजरते हैं. चेक डैम पार करते समय उन्हें लगभग दस बार छलांग लगानी पड़ती है, और हर छलांग करीब चार फीट की होती है. इलाके में पुल या सुरक्षित रास्ते की कमी के कारण बच्चों, खासकर लड़कियों को बहुत परेशानी होती है. यह स्थिति ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है.
कई जगहों पर ऐसे ही हालात
बता दें कि विदिशा का मामला पहला नहीं है. इससे पहले उमरिया जिले में छात्रों को मानसून के दौरान स्कूल पहुंचने के लिए नदी पार करते देखा गया था, क्योंकि वहां कोई पुल नहीं था. वहीं धार जिले में आदिवासी बच्चों को स्कूल जाने के लिए मगरमच्छों और सांपों से भरी कोटेश्वरी नदी तैरकर पार करनी पड़ती थी. इसके अलावा खरगोन के मनावर इलाके में भी पुल न होने के कारण बच्चों को स्कूल जाने के लिए उफान पर बह रही सेल नदी पार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. इन घटनाओं ने ग्रामीण इलाकों में शिक्षा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की भारी कमी को उजागर किया है.
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