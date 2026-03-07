Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhविदिशा

एमपी में लाड़ली बहनों के कब बढ़ेंगे रुपए? सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, विदिशा में ₹163 करोड़ की दी सौगात

CM Mohan Yadav Vidisha Visit: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने विदिशा में एक कार्यक्रम के दौरान कई विकास कार्यों की सौगात दी है. उन्होंने कहा कि एमपी सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है. इसके अलावा, उन्होंने महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम नव्या के बारे में बताया.

Mar 07, 2026, 09:44 PM IST
CM Mohan Yadav Vidisha Visit
CM Mohan Yadav Vidisha Visit

Vidisha CM Mohan News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज विदिशा जिले के शमशाबाद में आयोजित कार्यक्रम में जिले के समग्र विकास को नई गति देते हुए ₹163 करोड़ से अधिक लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया. इस अवसर पर जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब योजना का शुभारंभ और विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित कर लाभान्वित किया गया.

सीएम मोहन यादव ने कहा है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है. प्रत्येक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है. केन-बेतना नदी जोड़ो परियोजना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) परियोजना सहित आधुनिक सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई का रकबा तेजी से बढ़ रहा है. 
प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा
उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में ही प्रदेश में सिंचाई का रकबा 10 लाख हैक्टेयर बढ़ा है. अब प्रदेश की 55 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है. आगे कहा कि मध्यप्रदेश नदियों का मायका है. हम अपनी नदियों से राजस्थान और उत्तरप्रदेश को भी पानी उपलब्ध कराते हैं. बिहार और गुजरात को भी पानी मिलता है. पूर्व सरकारों ने नदियों की जलराशि का उचित प्रबंधन करने पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हमारी सरकार के प्रयासों से विदिशा जिले को भी केन-बेतवा नदी परियोजना का पूरा लाभ मिलेगा.

महिला सशक्तिकरण पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में विदिशा से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम 'नव्या' की शुरुआत की गई है. यह योजना देश के 9 राज्यों के 27 जिलों में लागू की गई है. विदिशा प्रदेश का इकलौता जिला है, जो योजना में शामिल है. इसके माध्यम से 10वीं पास बहनों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. राज्य सरकार लाड़ली बहनों को हर माह 1500 रुपए की सौगात दे रही है और यह राशि धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी. प्रदेश में भव्य सांदीपनि विद्यालय बनाए जा रहे हैं, जहां विद्यार्थियों को सर्वगुण संपन्न बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को लैपटॉप, साइकिल, किताबें और ड्रेस उपलब्ध करवाई जा रही हैं.

प्रदेश में गौमाता का संरक्षण
वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौमाता के संरक्षण और पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी गौशालाएं स्थापित की जा रही हैं. शमशाबाद में भी एक बड़ी आदर्श गौशाला बनाई जाएगी. राज्य सरकार ने शासकीय गौशालाओं के लिए प्रति गाय अनुदान राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी है. राज्य सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत की है, इसके अंतर्गत 25 गाय पालने पर सरकार ने 10 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया है. सीएम ने कहा कि शमशाबाद के लोगों के आत्मीय स्वागत से अभिभूत हूं. विदिशा जिला बुद्ध और बेतवा की धारा से समृद्ध है. यह नगरी भगवान सूर्य को समर्पित है. उज्जैन के समान ही विदिशा भी
 ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है.

cm mohan yadav newsMP Vidisha News

cm mohan yadav news
