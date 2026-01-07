Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3066843
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

साहब, मर्यादा भूल गए क्या? कलेक्टर ने आदिवासी हॉस्टल के अधीक्षक को दी धमकी, कहा- 'अभी 2 जूते मारूंगा'

Vidisha News-विदिशा में कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने छात्रावास अधीक्षक को जूते मारने की धमकी दी. निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने शासकीय आदिवासी बालक आश्रम में बच्चे नहीं दिखने पर नाराजगी जताई. इस दौरान उन्होंने हॉस्टल अधीक्षक से कहा कि अभी तुम्हें 2 जूते मारूंगा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 07, 2026, 06:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साहब, मर्यादा भूल गए क्या? कलेक्टर ने आदिवासी हॉस्टल के अधीक्षक को दी धमकी, कहा- 'अभी 2 जूते मारूंगा'

Collector Threatens Man-मध्यप्रदेश के विदिशा जिले से एक मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है. विदिशा के कलेक्टर अंशुल गुप्ता पर एक सरकारी कर्मचारी को सरेआम बेइज्जत करने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगा है. यह मामला इतना बढ़ गया है कि अब यह सीधे मुख्यमंत्री की दहलीज तक जा पहुंचा है. 

जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल, बुधवार दोपहर कलेक्टर अंशुल गुप्ता औचक निरीक्षण के लिए उदयपुर स्थित शासकीय आदिवासी बालक आश्रम पहुंचे थे. जब कलेक्टर आश्रम के अंदर दाखिल हुए, तो वहां सन्नाटा पसरा था और एक भी बच्चा मौजूद नहीं था. हॉस्टल को खाली देखकर कलेक्टर साहब का पारा चढ़ गया. उन्होंने तुरंत छात्रावास अधीक्षक चैन सिंह चिढ़ार को बुलाया. 

कलेक्टर ने किए सवाल
छात्रावास अधीक्षक चैन सिंह चिढ़ार जब वहां पहुंचे, तो कलेक्टर ने बच्चों की गैरमौजूदगी पर कड़े सवाल किए. अधीक्षक चैन सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने दो दिन की छुट्टी घोषित की है, यही वजह है कि सभी बच्चे अपने-अपने घर चले गए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

अभी तुम्हें 2 जूते मारूंगा
छात्रावास अधीक्षक का जवाब सुनकर कलेक्टर भड़क गए. मौके पर मौजूद अधिकारियों के सामने ही कलेक्टर ने अपना आपा खो दिया और सबके सामने अधीक्षक को अपशब्द कहे. उन्होंने गुस्से में कहा कि अभी तुम्हें 2 जूते मारूंगा. कलेक्टर के मुंह से ऐसी भाषा सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया. 

ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर छात्रावास अधीक्षक चैन सिंह चिढ़ार ने मौके पर ही मुख्यमंत्री के नाम एक शिकायती पत्र तैयार किया है. उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 55 साल है, मैं SC वर्ग से आता हूं. इतने बड़े अधिकारी ने सभी के सामने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, इससे मेरी मान-मर्यादा को गहरी ठेस पहुंची है.

यह भी पढ़ें-बीच सड़क 'हाई वोल्टेज ड्रामा', नाबालिग छात्रा से भिड़ी महिला, एक-दूसरे के पिटाई की

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsvidisha newsViral Video

Trending news

mp news
साहब, मर्यादा भूल गए क्या? कलेक्टर ने हॉस्टल के अधीक्षक को दी जूते मारने की धमकी
chhattisgarh news
बीच सड़क 'हाई वोल्टेज ड्रामा', नाबालिग छात्रा से भिड़ी महिला, एक-दूसरे के पिटाई की
madhya pradesh news
आपके काम की खबर: बदल गया नियम, बिना लीगल डॉक्यूमेंट सरकारी काम में नहीं चलेगी गाड़ी
maihar news
शुरू होने से पहले ही फेल हुआ 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट, पाइपलाइन फटने से उखड़ी सड़क
gwalior news
ग्वालियर में दीवारों पर बनी महिलाओं के चित्रों पर बनाए गए अश्लील निशान, उठ रहे सवाल
Indore Water Contamination
नल का पानी शुद्ध.. मिनरल वाटर जैसा, फिर भोपाल में डायरिया केस रिकॉर्ड स्तर पर क्यों?
sagar news
डंडे लेकर शराब अड्डों पर 'लेडी गैंग' की रेड, माफियाओं को घुटने टेकने पर किया मजबूर
shahdol news
शहडोल मेडिकल कॉलेज में खौफनाक मंजर, नवजात के शव को कुत्तों ने नोचा, निचला हिस्सा...
Mohan Yadav
MP सरकार का बंपर तोहफा, 2599 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति; 132 गांवों को होगा फायदा
mp news
दांत पीले, सफेद बाल...खंडवा के 7 गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर लोग