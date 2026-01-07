साहब, मर्यादा भूल गए क्या? कलेक्टर ने आदिवासी हॉस्टल के अधीक्षक को दी धमकी, कहा- 'अभी 2 जूते मारूंगा'

Collector Threatens Man-मध्यप्रदेश के विदिशा जिले से एक मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है. विदिशा के कलेक्टर अंशुल गुप्ता पर एक सरकारी कर्मचारी को सरेआम बेइज्जत करने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगा है. यह मामला इतना बढ़ गया है कि अब यह सीधे मुख्यमंत्री की दहलीज तक जा पहुंचा है.

जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल, बुधवार दोपहर कलेक्टर अंशुल गुप्ता औचक निरीक्षण के लिए उदयपुर स्थित शासकीय आदिवासी बालक आश्रम पहुंचे थे. जब कलेक्टर आश्रम के अंदर दाखिल हुए, तो वहां सन्नाटा पसरा था और एक भी बच्चा मौजूद नहीं था. हॉस्टल को खाली देखकर कलेक्टर साहब का पारा चढ़ गया. उन्होंने तुरंत छात्रावास अधीक्षक चैन सिंह चिढ़ार को बुलाया.

कलेक्टर ने किए सवाल

छात्रावास अधीक्षक चैन सिंह चिढ़ार जब वहां पहुंचे, तो कलेक्टर ने बच्चों की गैरमौजूदगी पर कड़े सवाल किए. अधीक्षक चैन सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने दो दिन की छुट्टी घोषित की है, यही वजह है कि सभी बच्चे अपने-अपने घर चले गए हैं.

अभी तुम्हें 2 जूते मारूंगा

छात्रावास अधीक्षक का जवाब सुनकर कलेक्टर भड़क गए. मौके पर मौजूद अधिकारियों के सामने ही कलेक्टर ने अपना आपा खो दिया और सबके सामने अधीक्षक को अपशब्द कहे. उन्होंने गुस्से में कहा कि अभी तुम्हें 2 जूते मारूंगा. कलेक्टर के मुंह से ऐसी भाषा सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया.

ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर छात्रावास अधीक्षक चैन सिंह चिढ़ार ने मौके पर ही मुख्यमंत्री के नाम एक शिकायती पत्र तैयार किया है. उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 55 साल है, मैं SC वर्ग से आता हूं. इतने बड़े अधिकारी ने सभी के सामने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, इससे मेरी मान-मर्यादा को गहरी ठेस पहुंची है.

