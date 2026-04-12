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नोएडा का मास्टरमाइंड गंजबासौदा में चला रहा था फर्जी कॉल सेंटर, साइबर पुलिस ने जब्त किए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

Ganj Basoda Fake Call Center: मध्यप्रदेश साइबर क्राइम टीम ने  गंजबासौदा में एक फर्जी  फर्जी कॉल का पर्दाफाश किया है. मौके से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए गए.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 12, 2026, 06:33 PM IST
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नोएडा का मास्टरमाइंड गंजबासौदा में चला रहा था फर्जी कॉल सेंटर, साइबर पुलिस ने जब्त किए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

Ganj Basoda Fake Call Center: मध्यप्रदेश साइबर क्राइम टीम ने शुक्रवार दोपहर विदिशा जिले के गंजबासौदा में एक मकान पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की. शहर थाना क्षेत्र में हुई इस जांच के दौरान पुलिस को वहां फर्जी कॉल सेंटर संचालित होने के सबूत मिले हैं. छापेमारी में घर के अंदर से कई संदिग्ध दस्तावेज, बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए गए. पुलिस अब जब्त सामग्री की जांच कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क के पीछे कौन लोग जुड़े हैं.

अब तक की जांच से पता चला है कि योगेंद्र सिंह नाम का एक युवक इस कॉल सेंटर को चला रहा था. नोएडा का रहने वाला यह युवक पिछले छह महीनों से गंजबासोदा में रह रहा था. वह ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर देश के अलग-अलग राज्यों में लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था. पुलिस ने योगेंद्र और तीन युवतियों को को हिरासत में ले लिया है. इन सभी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है.

रोज़गार के बहाने स्थानीय युवतियों की भर्ती
योगेंद्र सिंह नाम का यह युवक रोजगार का झूठा वादा करके स्थानीय युवतियों को भर्ती किया था. हर युवती को 10,000 से 12,000 तक का मासिक वेतन दिया जाता था. पुलिस फिलहाल आरोपी से उसके पूरे नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है. उसके विदेशी संपर्कों की भी गहन जांच की जा रही है.

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जांच में जुटी साइबर सेल
राज्य साइबर सेल के SP प्रणय नागवंशी ने बताया कि यह गंजबासौदा में चल रही यह कार्रवाई अभी जारी है और टीम मौके पर हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि फिलहाल जब्त किए गए दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप और मोबाइल फोन की पड़ताल की जा रही है, ताकि पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने लाई जा सके

ये भी पढ़ें : महाकाल मंदिर में पकड़ा गया 'फर्जी IAS', भस्म आरती के लिए भिड़ाया जुगाड़, बाबा के द्वार पर ऐसे खुली पोल

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