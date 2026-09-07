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दिल्ली के इमारत हादसे में MP के दो छात्रों की मौत, रक्षाबंधन मनाकर लौटे अर्पित की भी गई जान

Satya Niketan Building Kand: DU के साउथ कैंपस में मौजूद सत्य निकेतन में रविवार को पांच मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई. इस हादसे में मध्य प्रदेश के दो छात्रों की मौत हो गई है. इनमें एक कटनी और दूसरा देवास जिले का रहने वाला था.

Written ByNITIN CHAWREEdited ByManish kushawah
Published: Sep 07, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:29 PM IST
दिल्ली के इमारत हादसे में MP के दो छात्रों की मौत, रक्षाबंधन मनाकर लौटे अर्पित की भी गई जान
Image Credit: ZEE MEDIA

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NITIN CHAWRE

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नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

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