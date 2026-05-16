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मरीजों के सामने मौत का तांडव! अस्पताल में रात 3 बजे घुसे गुंडे; चाकुओं से मचाई ऐसी तबाही कि...

Vidisha Hospital News: विदिशा जिला अस्पताल में शुक्रवार देर रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी हो गई. इलाज कराने पहुंचे युवकों के पीछे दूसरा पक्ष भी अस्पताल पहुंच गया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 16, 2026, 05:43 PM IST
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Vidisha Hospital News
Vidisha Hospital News

Vidisha News: विदिशा जिला अस्पताल में शुक्रवार देर रात पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी की घटना सामने आई है. रात करीब 3 बजे इलाज कराने पहुंचे, जहां युवकों के पीछे दूसरा पक्ष भी अस्पताल पहुंच गया. जिसके बाद अस्पताल परिसर में विवाद बढ़ गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चलने लगे और चाकू से हमला भी किया गया. घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है. पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था. विवाद के बाद एक पक्ष के युवक इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन कुछ देर बाद दूसरा पक्ष भी वहां पहुंच गया. इसके बाद अस्पताल परिसर में दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर मारपीट शुरू हो गई. चाकूबाजी की घटना से अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई.

अस्पताल में हुआ नुकसान
मारपीट के दौरान अस्पताल की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है. वहीं अस्पताल के कंप्यूटर सिस्टम सहित अन्य सामान टूटने की जानकारी सामने आई है. घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया. वहीं देर रात अस्पताल में हुई इस हिंसक घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

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सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय के आरएमओ ने बतायि कि, हमें घटना की जानकारी मिली है. कुछ लोग आपस में लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे, जिनके हाथ में चाकू भी था. इसमें अस्पताल के कंप्यूटर को नुकसान हुआ है. हमने सिविल सर्जन को जानकारी दे दी है, इसके बाद थाने में सूचना दी जाएगी. हमले में घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है. वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. अस्पताल परिसर में हुई मारपीट और चाकूबाजी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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