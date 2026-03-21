विदिशा में शिया समाज का अनोखा विरोध, ईद पर क्यों बांधी हाथों पर काली पट्टी? जानिए क्या है पूरा मामला?

Vidisha News: विदिशा में इस बार ईद का माहौल थोड़ा अलग देखने को मिला. जहां एक तरफ लोग त्योहार की खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शिया समाज ने एक खास संदेश दिया. शहर के इमामबाड़ा में हर साल की तरह ईद की नमाज अदा की गई, लेकिन इस बार लोग अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंचे. यह दृश्य देखने वाले लोगों के लिए भी अलग था, क्योंकि त्योहार के दिन आमतौर पर ऐसा नजारा नहीं दिखता.

नमाज़ मौलाना मोहम्मद अब्बास ने पढ़ाई और नमाज के दौरान पूरा माहौल शांत और गंभीर बना रहा. शिया समाज के लोगों ने बताया कि काली पट्टी बांधने का मकसद दुनिया को एक संदेश देना है. उनका कहना था कि ईरान पर हो रहे हमलों से वे बहुत दुखी हैं और इसी के विरोध में उन्होंने यह तरीका अपनाया है. लोगों का कहना था कि यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि दुख जताने का भी एक तरीका है.

लोगों ने जताई नाराजगी

नमाज खत्म होने के बाद समाज के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी नाराजगी भी जताई. उन्होंने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि दुनिया में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए. लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत की खबर से गहरा दुख हुआ है और वे इस बात को लेकर काफी भावुक हैं. इस वजह से उन्होंने ईद के दिन भी काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी.

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लोगों की सरकार से अपील

समाज के लोगों ने भारत सरकार से भी अपील की कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में पहल करे. उनका कहना था कि अगर बड़े देश आगे आएंगे तो दुनिया में शांति कायम हो सकती है. लोगों ने कहा कि ईद सिर्फ खुशियों का त्योहार नहीं है, बल्कि इंसानियत और भाईचारे का भी संदेश देता है. इसी सोच के साथ विदिशा में शिया समाज ने इस बार ईद के दिन काली पट्टी बांधकर अपना विरोध और दुख दोनों जाहिर किया.

रिपोर्टः दीपेश शाह, विदिशा

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