पड़ोसी के बेटे से कर ली शादी, नाराज घरवालों ने जिंदा बेटी की निकाल दी अर्थी, तोड़ दिए सारे रिश्ते

Vidisha News-विदिशा में परिजनों ने अपनी बेटी को सामाजिक रूप से मृत घोषित कर दिया. बेटी ने अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली है. युवती ने दूसरी जाति के युवक के शादी की है, जिससे नाराज होकर परिवार ने यह कदम उठाया है. परिजनों का कहना है कि उन्होंने बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 19, 2025, 03:11 PM IST
पड़ोसी के बेटे से कर ली शादी, नाराज घरवालों ने जिंदा बेटी की निकाल दी अर्थी, तोड़ दिए सारे रिश्ते

Funeral Procession of Alive Daughter-मध्यप्रदेश के विदिशा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जिंदी बेटी को उसके परिवार ने सामाजिक रूप से मृत घोषित कर दिया है. बेटी ने अपने मता-पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर शादी की. इसी वजह से परिवार ने प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और पुतले का दहन भी किया. युवती ने दूसरी जाति के युवक से विवाह किया था, जिससे नाराज होकर परिवार ने यह कठोर कदम उठाया. परिजनों का कहना है कि उनका अब बेटी से कोई रिश्ता नहीं है. 

श्मशान पहुंचकर किया पुतले का दहन
बेटी ने अपने पसंद के युवक के साथ शादी कर ली. जिस युवक से युवती ने शादी की है वह दूसरी जाती का है, और परिजनों को यह पसंद नहीं आया. इच्छा के खिलाफ शादी करने पर परिवार ने उसे सामाजिक रूप से मृत घोषित कर दिया. शुक्रवार को परिजनों ने शहर में उसकी प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली. शव यात्रा निकालकर परिजन श्मशान घाट पहुंचकर आटे से बनाए गए पुतले का दहन किया. 

कुछ ही दिन पहले की थी शादी
जानकारी के अनुसार, विदिशा की चूना वाली गली निवासी कुशवाह परिवार की 23 वर्षीय युवती ने कुछ दिन पहले मोहल्ले में ही रहने वाले दूसरी जाति के युवक से लव मैरिज कर ली थी. बेटी के इसी फैसले से नाराज पिता, भाई और अन्य परिजनों ने भी युवती से सभी पारिवारिक संबंध समाप्त करने का ऐलान किया है. इसी के तहत शुक्रवार को ढोल-नगाड़ों के साथ प्रतीकात्मक अर्थी निकाली गई, इसमें समाज के कुछ लोग भी शामिल रहे. 

हमारे अरमानों की अर्थी
इस मामले पर युवती के भाई राजेश साहू ने कहा कि इस अंतिम यात्रा के माध्यम से समाज को यह संदेश देना है कि कोई भी बेटी अपने माता-पिता की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं. राजेश ने बताया कि यह हमारे अरमानों की अर्थी है. हमने पांच तरह के आटे से पुतला बनाया है. बहन का परिवार से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है. परिजनों का कहना है कि प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार के बाद मृत्यु से जुड़ी अन्य रस्में भी विधि-विधान से पूरी की जाएंगी. 

