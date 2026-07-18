विदिशा में किसान की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या, जमीन विवाद बना जानलेवा, पुलिस जांच में जुटी

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मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सोराई गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीन के विवाद को लेकर दिन-दहाड़े एक बुज़ुर्ग किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई. खेत की सीमा पर पाइपलाइन बिछाने को लेकर दो पक्षों के बीच कुछ समय से तनाव चल रहा था, और शनिवार को यह विवाद हिंसक हो गया. दिन-दहाड़े हुई इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जमीन विवाद में ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या
दरअसल, यह घटना विदिशा जिले के सोराई गांव की है, जहां खेत की सीमा और पाइप बिछाने को लेकर हुए झगड़े के बाद 60 साल के किसान मालम सिंह राजपूत की कथित तौर पर ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई. परिवार के अनुसार खेत की सीमा पर पाइप लगाने को लेकर एक दिन पहले दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. शनिवार सुबह जब मालम सिंह राजपूत पानी का पंप चालू करने खेत गए, तो आरोपियों ने कथित तौर पर उन पर हमला किया और फिर ट्रैक्टर से उन्हें कुचल दिया. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
बेटों ने लगाया आरोप
मृतक के बेटे राजेंद्र राजपूत का आरोप है कि आरोपी ने ट्रैक्टर से उसे भी कुचलने की कोशिश की, लेकिन वह समय रहते बच निकला. वहीं, दूसरे बेटे जितेंद्र राजपूत का कहना है कि घटना के समय आरोपी ने परिवार के अन्य सदस्यों को घेर लिया था और उसके छोटे भाई ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई.
पुलिस जांच में जुटी
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में हत्या में संजू राजपूत और प्रेम सिंह राजपूत का नाम सामने आया है. आरोप है कि उन्होंने पीड़ित को ट्रैक्टर से कुचल दिया. खेत की सीमा और पाइप बिछाने को लेकर हुए विवाद के बाद 60 वर्षीय किसान मालम सिंह राजपूत की कथित तौर पर हत्या कर दी गई. परिवार के अनुसार, खेत की सीमा पर पाइप लगाने को लेकर पिछले दिन दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच चल रही है और जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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