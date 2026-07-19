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मदरसे की महिला शिक्षिका ने तीन मौलवियों पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, विधायक ने की जांच की मांग

विदिशा जिले के मुरवास में एक मदरसे की महिला शिक्षिका के साथ यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 19, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:38 PM IST
मदरसे की महिला शिक्षिका ने तीन मौलवियों पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, विधायक ने की जांच की मांग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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