मदरसे की महिला शिक्षिका ने तीन मौलवियों पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, विधायक ने की जांच की मांग

महिला शिक्षिका ने तीन मौलवियों पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

दरअसल, ये पूरा मामला विदिशा जिले के मुरवास स्थित एक मदरसे का है, जहां एक महिला शिक्षिका ने तीन मौलवियों पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें अदालत में पेश किया. इस बीच, विधायक उमाकांत शर्मा ने इस मामले की राज्य-स्तरीय जांच की मांग की है.



पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक पीड़िता जो एक मदरसे में टीचर है ने पुलिस को बताया कि वहां काम करने वाले मौलवी नासिर, अख्तर और जावेद लंबे समय से उस पर भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे और उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे. आरोप है कि घटना वाले दिन उसे काम के बहाने ऑफिस बुलाया गया, जहां उसके साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न किया गया. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद तीनों आरोपियों ने धमकी दी कि अगर उसने शिकायत की तो वे उसके इकलौते भाई को मार डालेंगे. हालांकि शुरू में वह डर के मारे चुप रही, लेकिन बाद में उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.