मदरसे की महिला शिक्षिका ने तीन मौलवियों पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, विधायक ने की जांच की मांग

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मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के मुरवास इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मदरसे की महिला शिक्षिका ने वहीं के तीन मौलवियों पर यौन उत्पीड़न, अश्लील टिप्पणी करने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता के अनुसार ये तीनों व्यक्ति काफी समय से उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे. घटना वाले दिन, आरोपियों ने उसे काम के बहाने ऑफिस बुलाया, जहां उसके साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न किया गया. शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
महिला शिक्षिका ने तीन मौलवियों पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप
दरअसल, ये पूरा मामला विदिशा जिले के मुरवास स्थित एक मदरसे का है, जहां एक महिला शिक्षिका ने तीन मौलवियों पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें अदालत में पेश किया. इस बीच, विधायक उमाकांत शर्मा ने इस मामले की राज्य-स्तरीय जांच की मांग की है.
पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार
जानकारी के मुताबिक पीड़िता जो एक मदरसे में टीचर है ने पुलिस को बताया कि वहां काम करने वाले मौलवी नासिर, अख्तर और जावेद लंबे समय से उस पर भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे और उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे. आरोप है कि घटना वाले दिन उसे काम के बहाने ऑफिस बुलाया गया, जहां उसके साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न किया गया. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद तीनों आरोपियों ने धमकी दी कि अगर उसने शिकायत की तो वे उसके इकलौते भाई को मार डालेंगे. हालांकि शुरू में वह डर के मारे चुप रही, लेकिन बाद में उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
विधायक ने की जांच की मांग
MLA उमाकांत शर्मा ने इस मामले की राज्य-स्तरीय जांच की मांग की है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अगर जांच में पता चलता है कि मदरसा गैर-कानूनी तरीके से चल रहा है, तो नियमों के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. पुलिस अधीक्षक रोहित कशवानी ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है. जांच चल रही है और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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