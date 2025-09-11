कश्मीर से आए प्रोफेसर की घिनौनी करतूत, पढ़ाने की आड़ हिंदू लड़की से गंदी हरकत; छात्रा ने सुनाई आपबीती

Professor Arrested for Assault Girl in Ganj Basoda: माता-पिता के बाद शिक्षकों पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, लेकिन छात्रों के मामले में अब कई शिक्षक भक्षक बन रहे है. ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंजबासौदा से आया है, जहां एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ गेस्ट फैकल्टी द्वारा वॉट्सऐप पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. पिछले 3-4 दिनों से टीचर छात्रा को लगातार वॉट्सऐप मैसेज कर रहा था. कश्मीर से आए प्रोफेसर सरताज खान की कट्टरपंथी करतूत सामने आने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है. टीचर छात्रा को पढ़ाने की आड़ में फोटो मांग रहा था और बात करने के लिए फोर्स कर रहा था. जब मैसेज का लेबल अश्लील हो गया, तब छात्रा ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी और कॉलेज प्रशासन के अलावा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत कॉलेज पहुंची और गेस्ट टीचर को देहात थाने ले गई.

तुम बहुत क्यूट लगती हो, अपनी पिक्स भेजो...

कश्मीर का रहने वाला सरताज खान कुछ समय पहले भोपाल आया और विदिशा जिले के गंज बासौदा के सरकारी सुभद्रा शर्मा कॉलेज में अंग्रेजी का गेस्ट फेकल्टी बन गया. इसके बाद भोपाल से गंजबासौदा अपडाउन कर नौकरी करने लगा. सरताज अंग्रेजी विषय के गेस्ट फैकल्टी के रूप में इसी साल नियुक्त हुआ है और छात्रा ने भी इसी साल कॉलेज में एडमिशन लिया है. छात्रा ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से वे लगातार वॉट्सऐप मैसेज कर रहे थे. उन्होंने मैसेज में लिखा- तुम बहुत क्यूट लगती हो, अपनी पिक्स भेजो. जब मैसेज का लेबल अश्लील हो गया, तब लड़की ने ये बात अपने पैरेंट्स को बताई.

छात्रा ने सुनाई आपबीती

छात्रा ने बताया, 'मैं सुभद्रा शर्मा गर्ल्स कॉलेज गंजबासौदा में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूं. 29 अगस्त को मैं, स्वयं पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन के लिए कॉलेज के कंप्यूटर लैब मे गई, जहां इंग्लिश के प्रोफेसर सरताज थे. वहां मैंने सरताज सर से कहा कि सर मेरे से स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो सर ने कहा कि क्यों नहीं हो रहा और सर ने मेरा मोबाइल फोन लेकर उस पर रजिस्ट्रेशन करके देखा तो फिर नहीं हुआ. तब सर ने कंप्यूटर पर किया और बोलने लगे कि मैं सिर्फ तुम्हारा कर रहा हूं और किसी का नहीं करता.'

छात्रा ने आगे बताया, 'फिर सरताज सर ने मुझसे कहा कि तुम मेरा मोबाइल नंबर ले लो तो मैंने मना कर दिया और जाने लगी तो सर ने मुझसे कहा कि तुम अपना नंबर दे दो. तो मैंने सोचा कि सर ही तो हैं तो मैंने अपना नंबर दे दिया और वहां से चली गई. मैं अक्सर अपना मोबाइल अपने साथ नहीं रखती हूं. यह मेरी मम्मी का मोबाइल है और जरूरत पड़ने पर कभी-कभी साथ ले जाती हूं. फिर उसी दिन शाम को 4 बजे सर का मैसेज आया कि लॉगइन हो गया? तो मैंने कहा- हां. फिर दूसरा मैसेज आया कि घर पहुंची तो मैंने कहा- हां. फिर मैसेज आया कि कल कॉलेज आना है तो मैंने कहा कि क्यों सर? मैं नहीं आ रही, आज ही तो आई थी और पढ़ाई तो हुई नहीं. तो मैसेज आया कि अच्छा फिर सोमवार को आ जाना. फिर तब से मैं कॉलेज नहीं गई.'

छात्रा ने बताया, 'इसके बाद सर ने मुझे गुरुवार को मैसेज किया कि तुम बहुत क्यूट लगती हो. फिर मैसेज आया कि जरा अपनी पिक्स भेजो तो मैंने कहा कि नहीं है मेरे पास. फिर उन्होंने कहा कि अब बात होगी तो मैंने कहा- ओके, गुडबाय सर. फिर सरताज सर का कोई फोन या कोई मैसेज नहीं आया, फिर 7 सितंबर को रात 8 बजे लगभग लगातार 2-3 बार कॉया आया तो मैंने उनको नंबर ब्लॉक कर दिया. इसके बाद मैसेज आया कि बात क्यों नहीं कर रही तो मैंने कहा कि लो मम्मी से बात कर लो तो सरताज सर ने कहा कि तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हारी मम्मी से ही बात कर लेता हूं. क्या मैं तुम्हारी मम्मी का दामाद नहीं बन सकता. इस बात पर से मुझे बहुत बुरा लगा.'

छात्रा ने आगे बताया, 'फिर 9 सितंबर को जब मैं कॉलेज गई तो इंग्लिश की क्लास थी, जो सरताज सर ही ले रहे थे. मैं क्लास में बैठी तो क्लास में बोले कि आओ और आगे बैठो. मैं जाकर क्लास में पीछे बैठ गई, फिर क्लास के बाद जब हम ग्राउंड में बैठे थे तो मेरे आगे पीछे बुरी नीयत से घूमने लगे. सरताज सर मुझे बुरी नीयत से देखते रहते हैं और बुरी नीयत से घूरते रहते हैं. सरताज सर की बुरी हरकतों से मैं बहुत टेंशन में चल रही हूं. वे कभी भी मेरे साथ बुरी हरकत कर सकते हैं. ये सारी बातें और मैसेजेस मैंने मम्मी पापा और बड़े भाई को बताई, फिर थाने में सभी के साथ जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई.'

एक मामला सामने आया, क्या और मामले भी हैं?

मामला सामने आने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. एबीवीपी ने आरोप लगाया है की यह तो एक मामला सामने आया है. ऐसे कई मामले हो सकते हैं, जो सामने नहीं आए हों. ये एक सोची-समझी साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए.