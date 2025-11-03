Advertisement
इलाज के दौरान हिजाब हटाने पर बवाल! विदिशा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों से मारपीट, वार्ड में मचा हंगामा

Vidisha Hijab Controversy: विदिशा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हिजाब हटाने को लेकर हंगामा मच गया. महिला के परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से मारपीट कर दी, वार्ड में तोड़फोड़ हुई और चार लोग घायल हो गए. पूरा मामला सीसीटीवी में कैद है, जबकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 03, 2025, 09:35 PM IST
इलाज के दौरान हिजाब हटाने पर बवाल!
Vidisha News: मध्यप्रदेश के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा में हिजाब को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. मिली जानकारी के अनुसार, 65 वर्षीय सुल्ताना बी नामक महिला घर में गिरने से घायल हो गई थीं और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में लाई गई थीं. जांच के दौरान डॉक्टर ने उनके चेहरे और सिर की चोट देखने के लिए हिजाब हटाने को कहा, जिस पर साथ आए परिजनों ने आपत्ति जताई. देखते ही देखते मामला विवाद में बदल गया और परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट शुरू कर दी.

घटना के दौरान अस्पताल में अफरातफरी मच गई. परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ कर दी, दवाइयों की ट्रॉलियां पलट दीं और दरवाजे तक तोड़ दिए. इस झगड़े में एक डॉक्टर और तीन नर्सिंग स्टाफ घायल हो गए. बताया गया है कि परिजनों द्वारा सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिससे अस्पताल का कामकाज प्रभावित हुआ और अन्य मरीजों के इलाज में बाधा आई. पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है.

मामले की जांच जारी
नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने बताया कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की शिकायत पर परिजनों और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. वहीं, मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि डॉक्टरों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और अस्पताल के बाहर से दवा मंगाने को लेकर विवाद हुआ था. डॉक्टरों ने बताया कि मरीज के मुंह में चोट थी और इलाज के लिए हिजाब हटाना जरूरी था. पुलिस ने सभी पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की जांच जारी है. (रिपोर्टः दीपेश शाह, विदिशा)
 
