Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhविदिशा

MP का वो शहर जहां बंदूक की गोली से जलती है होलिका, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

Holika Dahan With Gunshot: विदिशा के सिरोंज में होली दहन की एक अनोखी और सदियों पुरानी परंपरा आज भी कायम हैय यहां होलिका को बर्तल बंदूक की गोली से निकली चिंगारी से प्रज्वलित किया जाता है और उसी अग्नि से शहर की अन्य होलियां जलाई जाती हैं. यह परंपरा होल्कर रियासत काल से जुड़ी मानी जाती है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 02, 2026, 07:06 AM IST
Holika Dahan With Gunshot: विदिशा के सिरोंज में होली दहन की एक बेहद अनोखी और वर्षों से चली आ रही परंपरा आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाई जाती है. यहां होलिका दहन बर्तल बंदूक की गोली से निकली चिंगारी से किया जाता है. इस बड़ी होलिका का अग्नि लेकर शहर के अलग-अलग स्थानों पर होलियां प्रज्वलित की जाती है. यह परंपरा न सिर्फ सिरोंज की पहचान है, बल्कि लोगों की आस्था और शौर्य का प्रतीक भी मानी जाती है.

सिरोंज के पचकुइया क्षेत्र स्थित होलिका चबूतरा, जहां इस साल भी वही ऐतिहासिक घड़ी दोहराई जाएगी, जब एक गोली की चिंगारी होलिका प्रज्वलित की जाती है.
सैकड़ों साल पुरानी यह परंपरा आज भी माथुर परिवार पूरे विधि-विधान और सुरक्षा व्यवस्था के साथ निभाता है.

होल्कर रियासत से जुड़ी हैं परंपरा 
कहते हैं, यह परंपरा शुरू हुई थी होल्कर रियासत के जमाने में उस समय इसे ‘रावजी की होली’ कहा जाता था. उस समय होलिका दहन के लिए सूखी घास, लकड़ी और कपास का एक ढेर बनाया जाता था और उसमें एक गोली चलाई जाती थी, जिसकी चिंगारी से होलिका जल उठती थी. नवाबी शासन आने पर इसे रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन माथुर परिवार ने विरोध स्वरूप घास के ढेर पर गोली दागकर आग लगाई और बस तभी से ये शौर्य और संस्कृति का अद्भुत संगम परंपरा बन गया. 

पुलिस बल मौजूदी में होगा होलिका दहन
इस साल भी यह अनोखा होलिका दहन समारोह पचकुइया इलाके में होलिका चबूतरे पर होगा. बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, पुलिस अधिकारी और पुलिस मौजूद रहेंगे. सिरोंज के SDM हरिशंकर विश्वकर्मा का कहना है कि,  इसे अनोखी परंपरा को कड़ी निगरानी में संपन्न कराया जाएगा. होलिका दहन के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहेगा.

 माथुर परिवार निभाती है परंपरा
होलिका दहन की यह अनोखी परंपरा सिरोंज के वहीं माथुर परिवार निभाता है, जिसने इसे पीढ़ियों से आगे बढ़ाया है. माथुर परिवार के गुरु लल्लीकांत शर्मा, होलिका पूजा शुरू करते हैं. उनका कहना है कि,  सिरोंज के मौजूदा MLA उमाकांत शर्मा हमारे गुरु भी हैं, वे इस परंपरा के घनिष्ठ जानकार और सहयोगी भी हैं. 

