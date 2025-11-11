Advertisement
विदिशा में भूखी बच्ची कचरे से खा रही खाना, कूड़े में ढूंढ़कर मिटाई भूख, झकझोर देगी ये तस्वीर

Vidisha News: विदिशा से आई एक तस्वीर ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है. एक छोटी बच्ची कूड़े में फेंका हुआ खाना उठाकर खाती नज़र आ रही है. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 11, 2025, 07:52 AM IST
विदिशा में भूखी बच्ची कचरे से खा रही खाना, कूड़े में ढूंढ़कर मिटाई भूख, झकझोर देगी ये तस्वीर

Vidisha Viral News: मध्य प्रदेश के विदिशा से एक हैरान और झकझोर कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक मासूम बच्ची कलेक्ट्रेट परिसर के पास कूड़े के ढेर से बचा हुआ खाना बीनकर अपनी भूख मिटाती नज़र आ रही है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और सरकारी योजनाओं के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. यह दृश्य न सिर्फ़ गरीबी की भयावहता को दर्शाता है, बल्कि डिजिटल इंडिया और ज़मीनी स्तर पर सैकड़ों सरकारी योजनाओं की नाकामी की कड़वी सच्चाई को भी उजागर करता है.

भूखी बच्ची कचरे से खा रही खाना
दरअसल, विदिशा से आई एक तस्वीर ने मानवता को झकझोर दिया है. एक छोटी बच्ची कचरे के ढेर में फेंका गया खाना खोजती और खाते हुए देखी गई. यह दृश्य विदिशा कलेक्ट्रेट परिसर से कुछ ही दूरी का बताया जा रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई।.किसी ने इसे सरकार के विकास के दावों की पोल बताया तो किसी ने समाज की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए.

मासूम ने कचरे में तलाशा खाना
सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह वीडियो बनाया जा रहा था, तब किसी ने भी उस मासूम को खाना नहीं दिया. लोगों ने मदद करने के बजाय कैमरा उठाना ज्यादा जरूरी समझा.  यह घटना न केवल गरीबी की हकीकत उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि डिजिटल इंडिया में मदद करने से ज़्यादा वायरल होना ज़रूरी हो गया है. सरकारें भले ही गरीबों के लिए योजनाएं चलाने का दावा करें, लेकिन विदिशा जैसी घटनाएं इन वादों की सच्चाई उजागर करती हैं. यह तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर करती है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. विदिशा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

